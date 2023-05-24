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Чемпионат Украины
Днепр-1
24.05.2023 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 10:53 | Обновлено 24 мая 2023, 11:01
664
0

Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Чемпионский раунд для днепрян на фоне нестабильности полтавчан

24 мая 2023, 10:53 | Обновлено 24 мая 2023, 11:01
664
0
Днепр-1 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В среду, 24 мая, в рамках 28-го тура УПЛ встретятся «Днепр-1» и «Ворскла». Поединок, который будет обслуживать судейская бригада во главе с Ярославом Козыком, состоится на ужгородском стадионе «Авангард».

Днепр-1

Для команды Александра Кучера начинаются чемпионские раунды. За три тура до конца чемпионата днепряне занимают второе место в таблице, отставая от лидера – «Шахтера» – на два очка. Учитывая, что в следующем туре «Днепр-1» и «Шахтер» сойдутся в лобовом поединке, в игре против команды Скрипника днепрянам нельзя терять очки.

Номинальные хозяева поля считаются фаворитами матча. Хотя бы из-за своего более статусного турнирного положения. В пользу команды из Днепра говорит и статистика противостояний с «Ворсклой», и более сбалансированный состав, и меньшая предрасположенность к нестабильности.

Однако, в то же время необходимо отметить, что зачетные баллы в последних матчах днепрянам даются непросто. Под финиш сезона накопилась усталость. К тому же, участие в чемпионской гонке наверняка довлеет и над футболистами, и над тренерским штабом. Поэтому можно не сомневаться, что игра для «Днепра-1» сложится непросто. И не только в силу вышеизложенных аргументов, но и из-за возможной мотивации оппонента «третьей стороной».

Поединок против «Ворсклы» наверняка пропустит Гуцуляк, у которого травма паха. А вот Пеглоу, дисквалифицированный после матча с «Александрией», может и сыграть, ибо клуб подал апелляцию.

Ворскла

Несмотря на существенное (как по нынешним меркам) усиление команды и приход на ее тренерский мостик Виктора Скрипника, фактически на протяжении всего текущего сезона «Ворсклу» болтало, словно в центрифуге.

Клуб анонсировал борьбу за самые высокие места, но практически до последнего весеннего месяца ворскляне слыли заправскими середняками. И лишь в предыдущем туре, после домашней победы над «Кривбассом» 1:0, «Ворскла» вышла на шестое место – с видом на еврокубковую зону.

Наверняка команда Скрипника будет пытаться удержать нынешний турнирный плацдарм. Хотя сделать это будет непросто: оставшиеся матчи у команды весьма сложные. Да и основные игроки – Сефери и Павлюк – вне игры из-за травм.

Из приятный новостей – восстановился после последствий сложного повреждения Юрченко.

Статистика матчей

История противостояний днепрян и ворсклян насчитывает десять поединков. Ощутимый перевес на стороне «Днепра-1»: пять побед. В активе полтавской команды – лишь одна виктория. Еще четыре поединки завершились вничью. Кстати, в последних шести встречах «Днепр-1» не проигрывает «Ворскле».

Прогноз на противостояние

Обеим командам в последних поединках забитые мячи даются непросто, поэтому поединок будет обоюдно сложным. Но турнирная мотивация, заряженность на рекорд Довбика и общий класс сейчас на стороне «Днепра-1». Посему предположим победу команды Кучера с разницей в один мяч.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Рыбак, Назаренко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Хайнер, Довбик.

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Рамирес, Бацула, Пердута, Скляр, Юрченко, Челядин, Олейник, Кане, Степанюк.

24 мая, среда

«Днепр-1» – «Ворскла»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале Униан
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
ДНЕПР-1 – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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