Виктор СКРИПНИК: «Довольны победой над Днепром-1»
Наставник «Ворсклы» – о победе над претендентом на чемпионский титул
Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Скрипник прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.
– Все знали, против кого играем. Эта команда была и является претендентом на то, чтобы выиграть чемпионат. Мы очень хорошо разобрали те ходы, которые они могут делать благодаря своим лидерам Пихаленку и Довбику. А то, что мы умеем играть против мяча, я уже говорил. Это и было видно сегодня на поле.
Мы победили. Это футбол. Довольны этим результатом. Но ты не можешь все игры проводить против мяча. Хотя сегодня оказались в таком положении: был урезан склад из-за травм и лишних карточек. Наверное, в этом мы сами виноваты. Но могу поблагодарить тех игроков, которые выходили и играли. Сегодня принимали участие в матче двое – трое представителей дубля, некоторые вышли с первых минут. Выиграли у такой команды. Это очень хорошо.
– Юрченко был в резерве, но не поле не выходил. В каком он состоянии?
– Юрченко пропустил месяц, восстанавливался после операции, ему еще нужно некоторое время для полного восстановления. Юрченко – футболист, который может подержать мяч в ногах, придумать что-нибудь. Но против такой команды, против которой мы играли сегодня, нужно было много работать без мяча. Мы рады, что Юрченко восстанавливается, ждем его окончательного возвращения.
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