Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Довольны победой над Днепром-1»
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 16:39 | Обновлено 24 мая 2023, 16:52
300
0

Виктор СКРИПНИК: «Довольны победой над Днепром-1»

Наставник «Ворсклы» – о победе над претендентом на чемпионский титул

24 мая 2023, 16:39 | Обновлено 24 мая 2023, 16:52
300
0
Виктор СКРИПНИК: «Довольны победой над Днепром-1»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Скрипник прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

– Все знали, против кого играем. Эта команда была и является претендентом на то, чтобы выиграть чемпионат. Мы очень хорошо разобрали те ходы, которые они могут делать благодаря своим лидерам Пихаленку и Довбику. А то, что мы умеем играть против мяча, я уже говорил. Это и было видно сегодня на поле.

Мы победили. Это футбол. Довольны этим результатом. Но ты не можешь все игры проводить против мяча. Хотя сегодня оказались в таком положении: был урезан склад из-за травм и лишних карточек. Наверное, в этом мы сами виноваты. Но могу поблагодарить тех игроков, которые выходили и играли. Сегодня принимали участие в матче двое – трое представителей дубля, некоторые вышли с первых минут. Выиграли у такой команды. Это очень хорошо.

– Юрченко был в резерве, но не поле не выходил. В каком он состоянии?
– Юрченко пропустил месяц, восстанавливался после операции, ему еще нужно некоторое время для полного восстановления. Юрченко – футболист, который может подержать мяч в ногах, придумать что-нибудь. Но против такой команды, против которой мы играли сегодня, нужно было много работать без мяча. Мы рады, что Юрченко восстанавливается, ждем его окончательного возвращения.

По теме:
Заря – Шахтер. Стартовые составы команд
Боевая ничья в Ровно. Верес и Александрия поделили очки
Кривбасс – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виктор Скрипник Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Футбол | 23 мая 2023, 23:32 7
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2

Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке

На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Футбол | 24 мая 2023, 15:01 40
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде

Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника

ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Футбол | 24.05.2023, 14:28
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
ВИДЕО. Удар Кане, роскошный гол Ворсклы в ворота Днепра-1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 24.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Хоккей | 23.05.2023, 22:55
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. 7 шайб Финляндии, невероятная Латвия вышла в четвертьфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
Президент WBC: «Никакого грабежа в бою Хейни – Ломаченко не было»
24.05.2023, 08:13 10
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Очень многие пишут, что мы этот поединок не проиграли»
23.05.2023, 10:43 34
Бокс
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
23.05.2023, 11:20 14
Футбол
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
Забытый в камере хранения чемодан без ручки: что происходит с Металлистом
23.05.2023, 19:35 9
Футбол
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
ЧМ по хоккею. США обыграли Швецию и выиграли группу, победа Канады
23.05.2023, 19:03 1
Хоккей
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
23.05.2023, 22:59 2
Хоккей
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
22.05.2023, 21:45 14
Футбол
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
22.05.2023, 18:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности