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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 05:44 |
838
0

Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

23 мая 2023, 05:44 |
838
0
Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 64 очко после 27 поединков.

«Ворскла» имеет 36 пунктов и располагается на шестой позиции в таблице.

В матче первого круга нынешней кампании «Днепр-1» и «Ворскла» сыграли вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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