Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги
В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 64 очко после 27 поединков.
«Ворскла» имеет 36 пунктов и располагается на шестой позиции в таблице.
В матче первого круга нынешней кампании «Днепр-1» и «Ворскла» сыграли вничью 1:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Стародубцева прыгнула вверх на 118 строчек
Мадридцы позволили себе обвинения в адрес руководства испанского футбола