Украина. Премьер лига24 мая 2023, 15:10 | Обновлено 24 мая 2023, 15:26
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Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Шедевр Кане похоронил мечты Кучера и Ко. Видео
Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ
24 мая 2023, 15:10 | Обновлено 24 мая 2023, 15:26
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В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.
Игра завершилась неожиданной победой полтавчан со счетом 2:1.
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УПЛ. 28-й тур, 24 мая
Днепр-1 – Ворскла – 1:2
Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4
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Видеообзор матча ожидайте позже...
ГОЛ! Бланко, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Скляр, 14 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:2 Кане, 45+4 мин.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ibrahim Kane (Ворскла).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Скляр (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Domingo Blanco (Днепр-1).
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Комментарии 2
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Не,ну чтобы похоронил,то ещё рано.. Победа Зори и даже ничья оставит Фейкпро- 1 в числе реальных претендентов
Кане вообще царь!!!Как его еще топы наши не купили???Скрипник показал команду с Европейским футболом!!!
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