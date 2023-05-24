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Чемпионат Украины
Днепр-1
24.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:10 | Обновлено 24 мая 2023, 15:26
3321
2

Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Шедевр Кане похоронил мечты Кучера и Ко. Видео

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

24 мая 2023, 15:10 | Обновлено 24 мая 2023, 15:26
3321
2
Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Шедевр Кане похоронил мечты Кучера и Ко. Видео
ФК Ворскла

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

Игра завершилась неожиданной победой полтавчан со счетом 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 28-й тур, 24 мая

Днепр-1 Ворскла – 1:2

Голы: Бланко, 4 – Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! Бланко, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Скляр, 14 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Кане, 45+4 мин.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Ibrahim Kane (Ворскла).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Скляр (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Domingo Blanco (Днепр-1).
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Днепр-1 Ворскла Полтава Днепр-1 - Ворскла видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Доминго Бланко Александр Скляр пенальти Ибрахим Кане
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Roman serhi
Не,ну чтобы похоронил,то ещё рано.. Победа Зори и даже ничья оставит Фейкпро- 1 в числе реальных претендентов 
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+1
BUROSTAVOK
Кане вообще царь!!!Как его еще топы наши не купили???Скрипник показал команду с Европейским футболом!!!
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0
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