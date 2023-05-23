Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Украинской Премьер-лиги состоится 24 мая в 13:00
В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 64 очко после 27 поединков. «Ворскла» имеет 36 пунктов и располагается на шестой позиции в таблице. В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» и «Ворскла» сыграли вничью 1:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла».
Видеотрансляция матча «Днепр-1» – «Ворскла» проводится на YouTube-канале Football Hub.
Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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