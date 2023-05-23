Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 16:20 |
92
0

Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Украинской Премьер-лиги состоится 24 мая в 13:00

23 мая 2023, 16:20 |
92
0
Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 24 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Ворскла» из Полтавы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 64 очко после 27 поединков. «Ворскла» имеет 36 пунктов и располагается на шестой позиции в таблице. В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» и «Ворскла» сыграли вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла».

Видеотрансляция матча «Днепр-1» – «Ворскла» проводится на YouTube-канале Football Hub.

Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
УПЛ утвердила расписание матчей 30-го тура
Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ получила полноправного руководителя
смотреть онлайн Днепр-1 Ворскла Полтава Днепр-1 - Ворскла чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
Футбол | 22 мая 2023, 18:52 11
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка
ВИДЕО. Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка

В семье хавбека «Арсенала» будет пополнение

ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
Футбол | 23 мая 2023, 11:20 8
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед
ВИДЕО. Борнмут смакует действия Забарного в матче АПЛ против Ман Юнайтед

Пресс-служба «вишен» опубликовала в Twitter лучшие действия украинца в игре с «дьяволами»

Наполи определился с заменой Спаллетти
Футбол | 22.05.2023, 18:43
Наполи определился с заменой Спаллетти
Наполи определился с заменой Спаллетти
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Футбол | 23.05.2023, 13:48
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
Источник: лидер Арсенала подписал новый контракт с клубом
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
Футбол | 22.05.2023, 21:45
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-своему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
21.05.2023, 17:46 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Они доминируют. 9 шайб США, Швейцария выиграла группу
ЧМ по хоккею. Они доминируют. 9 шайб США, Швейцария выиграла группу
21.05.2023, 22:46
Хоккей
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
22.05.2023, 00:40 7
Футбол
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
22.05.2023, 10:49 2
Бокс
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 13
Футбол
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
21.05.2023, 21:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности