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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Англия
26 мая 2023, 11:54 |
3441
18

Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»

Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал украинского легионера «Челси»

26 мая 2023, 11:54 |
3441
18
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Невилл, раскритиковал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика за матч против «красных дьяволов», который состоялся накануне вечером.

«Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом», — сказал Невилл о Мудрике в своем комментарии для Sky Sports.

«Он такой тяжелый, что касание мяча к нему невероятное. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Как будто у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того, как он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове», - добавил Невилл.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» со счетом 4:1, а Мудрик провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

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Михаил Мудрик Гари Невилл Манчестер Юнайтед - Челси Челси Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Источник Metro
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Комментарии 18
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Український Крим
Тому у нас і футбол слабший за англійський або німецький! Це і є відмінна риса наших ногомячистів, вони не знають, що будуть робити з м'ячем до його прийняття
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+5
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anacreon
По ділу сказав. Від Мудрика м'яч просто відлітає. Йому треба давати м'яч виключно на хід, аби він його наздоганяв.Замість того, аби сидіти в качалці - йому треба цілими днями тренувати прийом м'яча. Он хай Зінченко попросить, той покаже. Чи в тренерів Челсі хай питає як.
Взагалі клубу треба заборонити йому сидіти в тій качалці. Бо таке враження що натягається там заліза, а потім немає сил бігати на полі, бо втомлений. Зробить ривок і потім 5 хвилин ходить пішки, відпочиваючи.
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+3
Pop Pop
Тугодум ваш Мудрик
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+3
Eye of Providence
Головна відмінність професійного футболіста від аматора, на мою думку, полягає в тому, что професіонал навчається і тренується усе життя, так ніби він нічого не знає і все ще попереду. Аматор же вміє бігати, вміє пасувати... все. Більше, на його думку, нічого не треба. Наука? Теорія? Та до біса. Контракт є, зарплата є. Все. Прохфесор. І там, що молодий та перспективний, що йому вже під 30. Все одно. Він у своєму мисленні ще молодий і йому все простять. Це ж футбол, типу. Тому футболістів професіоналів у нас мало. Нема відданих своїй праці. Є хлопчики, яким подобається гуляти з м'ячем за гроші. Бо змінити світогляд важко. Змінити ставлення важко. Такий менталітет. А від цього багато залежить. 
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+2
Canadian_stallion
Взяли и угрохали талант в шахтере, и все ради бабок. Надо было продать в тот клуб, в котором бы лучше раскрылся. А тут продали за завышенную цену в такой пожиратель талантов, как Челси. Из такого психологического ступора выходить очень сложно и долго.
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+1
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ALKOSruLKA
Це при тому, що Мудрик вважається одним з найшвидших і найтехнічніших українських футболістів (якщо взагалі не найкращим)... Що б Невілл сказав про умовного Антюха чи Андрієвського ?
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0
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stalevar1250
Просто у менеджмента шахты есть талант, продавать брёвна - Фред, Коваленко, Мудрик.
Не даром он таки Палкин)) 
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0
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BallsToTheWall
Ему Судакова не хватает.
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0
DSH88
В АПЛ 20 команд это в старте 220 футболистов и там игроков за 50 лямов и выше ... Ну думаю что треть. Но при и па лист. К мудрыку ... Не фанат шахты и мудрыка но критиканы могли бы в МС затмить Холланда и показать как надо а то сидя на диване и за 5 гривен нах не кому не нужны 
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-1
India Life
Нэвил такой же был деревянный в МЮ
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-1
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