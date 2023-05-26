Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Невилл, раскритиковал украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика за матч против «красных дьяволов», который состоялся накануне вечером.

«Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом», — сказал Невилл о Мудрике в своем комментарии для Sky Sports.

«Он такой тяжелый, что касание мяча к нему невероятное. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Как будто у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того, как он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове», - добавил Невилл.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» со счетом 4:1, а Мудрик провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.