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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.05.2023 22:00 – FT 4 : 1
Челси
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Англия
25 мая 2023, 23:58 | Обновлено 26 мая 2023, 01:11
1137
6

Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд

Михаил Мудрик вышел в старте, но, как и его команда, ничего не смог сделать

25 мая 2023, 23:58 | Обновлено 26 мая 2023, 01:11
1137
6
Очередной позор для Челси. МЮ разгромил лондонцев на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Команды должны были играть еще месяц назад, но из-за участия «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии игра состоялась только 25 мая. Украинским болельщикам было интересно наблюдать за ней в контексте участия Михаила Мудрика. Еще после его перехода в «Челси» кто-то из экспертов прогнозировал, что Михаил будет лучше выглядеть в матчах с грандами, поскольку сможет там использовать свою скорость.

Мудрик мог забить уже на пятой минуте, но после идеального паса Голла, находясь перед воротами, нормально не попал по мячу. Этот эпизод, видимо, психологически надломил украинца, он начал открываться так, чтобы имитировать забегание, но не получать мяч.

А буквально через минуту «Челси» уже проигрывал – Каземиро замкнул навес со штрафного от Эриксена. «Челси» традиционно посыпался, его попытки атаковать выглядели примитивно, а хозяева солидно гнули свою линию. Мудрик оказывался и на месте левого защитника, где его не замечал Антони, но бразилец быстро сломался и досрочно завершил игру. А «МЮ» в конце тайма удвоил преимущество – Марсьяль переправил в пустые ворота пас от Санчо.

Getty Images/Global Images Ukraine

Пятнадцать минут в начале второго тайма – лучшие в этом матче и от «Челси», и от Мудрика. Украинец будто пробудился, забегал, стал брать игру на себя. Несколько раз неплохо пробивал, но голкипер хозяев ликвидировал угрозу.

В ростере «аристократов» очень много футболистов, поэтому логично, что все игроки атаки матч не доиграли. После серии замен у команд «Ман Юнайтед» перехватил инициативу и забил еще дважды – сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а затем Рэшфорд воспользовался привозом Уэсли Фофаны и со второй попытки переиграл Кепу.

«Аристократы» смогли забить гол престижа, который возник благодаря индивидуальным действиям Феликса, но не больше.

4:1 - «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе Лигу чемпионов, а «Челси» в последнем туре выяснит, какое у него будет итоговое место – одиннадцатое, двенадцатое или тринадцатое.

Английская Премьер-лига. 32 тур.

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» - 4:1.

Каземиро, 6, Марсьяль, 45+6, Фернандеш, 73, Рэшфорд, 78 - Феликс, 89.

Маласия, 76 - Энцо, 76.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласия, 46) - Каземиро, Эриксен (Фред, 70) - Антони (Рэшфорд, 29), Фернандеш (Мактоминей, 85), Санчо - Марсьяль (Гарначо, 70).

«Челси»: Кепа - Чалоба, У. Фофана, Голл - Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Энцо, Галлахер (Д. Фофана, 82) - Мадуэке (Зиеш, 82), Хаверц (Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64).

Арбитр: Стюарт Атуэлл.

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Remark
Во второй половине сезона Челси занимает законное второе место! С конца! Хуже только Саут. Поэтому, Челси - это даже не середняк, а утсайдер лиги, о чем счёт на табло очень ярко и говорит.
П. С. Мудрик +/- не плохо сыграл. Но 100% моменты нужно забивать!
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+2
8number
Я так скажу. Мудрык был не плох.
Руководство Челси нужно менять. Там нет команды.
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+1
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Springfield
Никакого позора. Середняк приехал к топу.  
   Владение мячом 41 на 59!  
   Удары 18 - 14  
 .Мудрик третий среди лучших! 7,0   Остальные ниже 7...)))
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-1
Віталій Ткачук
Челсі хотіли впарити його комусь в оренду, аби лише зарплату той клуб платив. На таких умовах ніхто не візьме, ще й після тієї інстаграмної ганьби. З таким гравцем топові матчі не виграєш.
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-2
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