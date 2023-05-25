Команды должны были играть еще месяц назад, но из-за участия «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии игра состоялась только 25 мая. Украинским болельщикам было интересно наблюдать за ней в контексте участия Михаила Мудрика. Еще после его перехода в «Челси» кто-то из экспертов прогнозировал, что Михаил будет лучше выглядеть в матчах с грандами, поскольку сможет там использовать свою скорость.

Мудрик мог забить уже на пятой минуте, но после идеального паса Голла, находясь перед воротами, нормально не попал по мячу. Этот эпизод, видимо, психологически надломил украинца, он начал открываться так, чтобы имитировать забегание, но не получать мяч.

А буквально через минуту «Челси» уже проигрывал – Каземиро замкнул навес со штрафного от Эриксена. «Челси» традиционно посыпался, его попытки атаковать выглядели примитивно, а хозяева солидно гнули свою линию. Мудрик оказывался и на месте левого защитника, где его не замечал Антони, но бразилец быстро сломался и досрочно завершил игру. А «МЮ» в конце тайма удвоил преимущество – Марсьяль переправил в пустые ворота пас от Санчо.

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Пятнадцать минут в начале второго тайма – лучшие в этом матче и от «Челси», и от Мудрика. Украинец будто пробудился, забегал, стал брать игру на себя. Несколько раз неплохо пробивал, но голкипер хозяев ликвидировал угрозу.

В ростере «аристократов» очень много футболистов, поэтому логично, что все игроки атаки матч не доиграли. После серии замен у команд «Ман Юнайтед» перехватил инициативу и забил еще дважды – сначала Бруну Фернандеш реализовал пенальти, а затем Рэшфорд воспользовался привозом Уэсли Фофаны и со второй попытки переиграл Кепу.

«Аристократы» смогли забить гол престижа, который возник благодаря индивидуальным действиям Феликса, но не больше.

4:1 - «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе Лигу чемпионов, а «Челси» в последнем туре выяснит, какое у него будет итоговое место – одиннадцатое, двенадцатое или тринадцатое.

Английская Премьер-лига. 32 тур.

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» - 4:1.

Каземиро, 6, Марсьяль, 45+6, Фернандеш, 73, Рэшфорд, 78 - Феликс, 89.

Маласия, 76 - Энцо, 76.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласия, 46) - Каземиро, Эриксен (Фред, 70) - Антони (Рэшфорд, 29), Фернандеш (Мактоминей, 85), Санчо - Марсьяль (Гарначо, 70).

«Челси»: Кепа - Чалоба, У. Фофана, Голл - Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Энцо, Галлахер (Д. Фофана, 82) - Мадуэке (Зиеш, 82), Хаверц (Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64).

Арбитр: Стюарт Атуэлл.

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА