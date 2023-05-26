ТЕН ХАГ: «Мы хотели победить и показали победный настрой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку матчу 32-го тура чемпионата Англии с «Челси», у котором его подопечные, победив 4:1, гарантировали себе место в Лиге чемпионов будущего сезона.

«Этот клуб заслужил место в Лиге чемпионов. Мы хотели победить и показали победный настрой. У «Челси» выдающиеся игроки, но в контратаках мы были действительно хороши, по-настоящему опасны. В итоге нам удалось забить четыре гола. Мы должны были забивать больше, но они тоже могли забить. Мы все еще можем быть третьими по итогам сезона АПЛ. Важно сохранять концентрацию и при этом не получать травм», – заявил тен Хаг.

В заключительном, 38-м по счету, туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 28 мая встретится с «Фулхэмом».