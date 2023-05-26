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26 мая 2023, 02:17 |
16
0

ТЕН ХАГ: «Мы хотели победить и показали победный настрой»

Нидерландец – о победе «Ман Юнайтед» над «Челси»

26 мая 2023, 02:17 |
16
0
ТЕН ХАГ: «Мы хотели победить и показали победный настрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку матчу 32-го тура чемпионата Англии с «Челси», у котором его подопечные, победив 4:1, гарантировали себе место в Лиге чемпионов будущего сезона.

«Этот клуб заслужил место в Лиге чемпионов. Мы хотели победить и показали победный настрой. У «Челси» выдающиеся игроки, но в контратаках мы были действительно хороши, по-настоящему опасны. В итоге нам удалось забить четыре гола. Мы должны были забивать больше, но они тоже могли забить. Мы все еще можем быть третьими по итогам сезона АПЛ. Важно сохранять концентрацию и при этом не получать травм», – заявил тен Хаг.

В заключительном, 38-м по счету, туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 28 мая встретится с «Фулхэмом».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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