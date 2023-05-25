25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда год назад завершила провальный, разочаровывающий сезон. И именно помня это, нужно оценивать то, что получилось (и что нет) в 2022/2023. Эрик тен Хаг записал себе в резюме победу в Кубке Лиги - это был 1-й трофей для голландца на Туманном Альбионе и для амбициозного клуба за последние годы. А ведь впереди еще финал Кубка Англии, правда, там будет дерби с Сити. С другой стороны, Лига Европы закончилась явным провалом с Севильей, да и ряд разгромов на внутренней арене запомнится - особенно с Ливерпулем. Пожалуй, окончательная оценка для красных дьяволов будет выставлена по итогам того, как закончат они в АПЛ. Поражения от Брайтона и Вест Хэма создали шансы для Ливерпуля. Но потом МЮ уверенно 2:0 обыграли крепкий Вулверхэмптон. А победа над Борнмутом фактически гарантировала финиш в топ-4.

Челси

Клуб уже на дне, и остается только окончательно понять, какими будут антирекорды, с чем потом в случае новых неудач будут сравнивать. Тренерские рокировки (Канте из-за травм выдал уникальную статистику, сыграв 3 первых матча при 3 разных менеджерах) лучше не делали, и не удивительно, что весной, по слухам, чуть ли не прямо признали, что поспешили с увольнением Тухеля. Впрочем, Томас уже трудоустроился в Баварии, а в Лондоне ждут Почеттино. Оставшиеся матчи ни на что толком не влияют, уже пару недель как стало официально подтверждено, что синие не выйдут в еврокубки.

Статистика личных встреч

5 раз кряду стороны строго заканчивают ничьими - сначала было дважды по 0:0, а потом, вот уже 3 раза кряду, 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что аристократы вдруг проснутся. Ставим на победу хозяев (коэффициент - 1,666).