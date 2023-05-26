В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд разгромил «Челси» со счетом 4:1

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.

АПЛ. 32-й тур, 25 мая

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Бруну Фернандеш, 73 (пен.), Рэшфорд, 78 – Жоау Феликс, 89.

Видеообзор матча