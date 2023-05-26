25.05.2023 22:00 – FT 4 : 1
Англия26 мая 2023, 00:45 | Обновлено 26 мая 2023, 01:06
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Ман Юнайтед – Челси – 4:1. Мудрик попал под раздачу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 32-го тура АПЛ
26 мая 2023, 00:45 | Обновлено 26 мая 2023, 01:06
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В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на Олд Траффорд разгромил «Челси» со счетом 4:1
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основном составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен.
АПЛ. 32-й тур, 25 мая
Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1
Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Бруну Фернандеш, 73 (пен.), Рэшфорд, 78 – Жоау Феликс, 89.
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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