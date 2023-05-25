Манчестер Юнайтед – Челси. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 32 тура Английской Премьер-лиги
В четверг, 25 мая, состоится поединок 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Олд Трафорд», начало - в 22:00 по Киеву.
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«Челси» всеми мыслями уже давно закончил этот сезон, но еще придется отмучиться два матча, а потом пробовать безумно работать, чтобы смыть позор этого года. Первый из матчей – перенесенный поединок 32 тура против «Ман Юнайтед». Волей случая произошло так, что несколько дней назад «пенсионеры» уже ездили в Манчестер, чтобы посмотреть, как «Манчестер Сити» празднует чемпионство. Ну и проиграть дублю «горожан». По всей вероятности, такая же участь ждет команду Лэмпарда и в четверг. А может, и нет – а вдруг их таки (и нашего Мудрика в частности) прорвет?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» - «Челси» в украинской версии сайта.
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