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Английская Премьер-лига. 37 тур.

«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:0.

Х. Альварес, 12.

Хаверц, 18, Галлахер, 66.

«Манчестер Сити»: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 58), Ляпорт (Родри, 78), Серхио Гомес (де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Фоден - Марез, (Холанд, 73) Альварес, Палмер.

«Челси»: Кепа - У. Фофана, Тьяго Силва, Чалоба - Аспиликуэта, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Энцо, Галлахер (Мадуэке, 69), Голл (Кулибали, 81) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мудрик, 69).

Арбитр: Майкл Оливер.

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА