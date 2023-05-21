Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
Манчестерская команда играла вторым составом, но все равно уверенно набрала три очка
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Английская Премьер-лига. 37 тур.
«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:0.
Х. Альварес, 12.
Хаверц, 18, Галлахер, 66.
«Манчестер Сити»: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 58), Ляпорт (Родри, 78), Серхио Гомес (де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Фоден - Марез, (Холанд, 73) Альварес, Палмер.
«Челси»: Кепа - У. Фофана, Тьяго Силва, Чалоба - Аспиликуэта, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Энцо, Галлахер (Мадуэке, 69), Голл (Кулибали, 81) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мудрик, 69).
Арбитр: Майкл Оливер.
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
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