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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.05.2023 18:00 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
21 мая 2023, 19:55 | Обновлено 21 мая 2023, 20:17
539
0

Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси

Манчестерская команда играла вторым составом, но все равно уверенно набрала три очка

21 мая 2023, 19:55 | Обновлено 21 мая 2023, 20:17
539
0
Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 37 тур.

«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:0.

Х. Альварес, 12.

Хаверц, 18, Галлахер, 66.

«Манчестер Сити»: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 58), Ляпорт (Родри, 78), Серхио Гомес (де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Фоден - Марез, (Холанд, 73) Альварес, Палмер.

«Челси»: Кепа - У. Фофана, Тьяго Силва, Чалоба - Аспиликуэта, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Энцо, Галлахер (Мадуэке, 69), Голл (Кулибали, 81) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мудрик, 69).

Арбитр: Майкл Оливер.

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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