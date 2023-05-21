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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.05.2023 18:00 – FT 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 мая 2023, 22:50 | Обновлено 21 мая 2023, 23:07
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0

Манчестер Сити – Челси – 1:0. 20 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

21 мая 2023, 22:50 | Обновлено 21 мая 2023, 23:07
240
0
Манчестер Сити – Челси – 1:0. 20 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома переиграл «Челси» в статусе чемпиона Англии (1:0).

Манчестерская команда играла вторым составом, но все равно уверенно набрала три очка.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на замену на 69-й минуте.

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

Манчестер Сити – Челси – 1:0

Голы: Хулиан Альварес, 12.

Видеообзор матча

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси
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Источник Sport.ua
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