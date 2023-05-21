21.05.2023 18:00 – FT 1 : 0
Англия21 мая 2023, 22:50 | Обновлено 21 мая 2023, 23:07
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Манчестер Сити – Челси – 1:0. 20 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги
21 мая 2023, 22:50 | Обновлено 21 мая 2023, 23:07
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В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома переиграл «Челси» в статусе чемпиона Англии (1:0).
Манчестерская команда играла вторым составом, но все равно уверенно набрала три очка.
Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на замену на 69-й минуте.
АПЛ. 37-й тур, 21 мая
Манчестер Сити – Челси – 1:0
Голы: Хулиан Альварес, 12.
Видеообзор матча
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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