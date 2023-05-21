В воскресенье, 21 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити



Это был очень сложный сезон для действующий чемпионов Англии и фактически с головой хватит пальцев на двух руках для того, чтобы посчитать количество туров, в течение которых «Манчестер Сити» возглавлял чемпионскую гонку. Но побеждает в итоге тот, кто на длинной дистанции показывает лучшую выдержку в наиболее тяжелых ситуациях, а также имеет достаточно опыта больших побед именно в текущем сочетании футболистов. У лондонского «Арсенала» этих качеств попросту было недостаточно для продолжительной борьбы и в итоге сами же футболисты Микеля Артеты поражением в игре против «Ноттингем Форест» (0:1) «надели» чемпионскую корону на голову «горожанам».

Матч против лондонского «Челси» в рамках предпоследнего тура, хотя у «Сити» все равно будет еще одна игра в запасе, должен был стать настоящей феерией в завершении долгого пути команды Гвардиолы за этим чемпионским титулом. А в итоге зрители, которые с неимоверной скоростью разобрали заветные билеты на матч, заполнят «Этихад» исключительно в ожидании торжественной части. Устроит ли спектакль для своих фанатов домашний коллектив непосредственно в игровом плане – большой вопрос. С «Сити» нынче взятки гладки – «горожане» посреди недели переехали сам мадридский «Реал» на пути к финалу Лиги чемпионов (4:0) и теперь смотрят исключительно в сторону возможности собрать требл по итогам сезона. Первый трофей для этого был добыт руками соперников, а вот за два других придется бороться против «Юнайтед» и миланского «Интера», но это уже планы на начало лета.

Челси



Этот сезон для лондонского «Челси» стал настоящим откровением. Команда осталась без грязных денег олигарха из страны-террориста, однако на его место пришел очень богатый американский инвестор, который особо не смотрит на суммы, а просто хаотично разбрасывается баснословными средствами. Как итог, «пенсионеры» полноценно сменили трех тренеров, полностью потеряли остатки былого имиджа, а Фрэнку Лемпарду теперь приходится отдувать за всех, хотя он сразу сказал, что просто доведет разобранный коллектив до финальной черты сезона. Такая судьба у легенды клуба, что поделать.

Но аргентинца Маурисио Почеттино в лагере «синих» пока что нет, поэтому команда так и двигается в режиме свободного плавания. Серия из шести поражений позади – это уже хорошо. И тем более здорово, что при Лемпарде удалось выиграть хотя бы в одном матче. У «Челси» тоже есть одна игра в запасе, но там команду ждет «Манчестер Юнайтед», а потом будет «Ньюкасл», поэтому перед фанатами стоит выбор – махнуть рукой на все происходящее и просто смотреть беспристрастный футбол, авось повезет, или же сделать тоже самое движение, но отдохнуть от трансляций. Нам же выбирать не приходится – 100-миллионный Михаил Мудрик ждет своего часа, а потому, когда еще, если не в ничего не значащих матчах?

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне, Марез – Холанд.

«Челси»: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Аспиликуэта – Хаверц, Стерлинг.

Не сыграют: Аке, Менди – Бадьяшиль, Беттинелли, Броя, Джеймс, Канте, Кукурелья, Маунт, Чилвелл, Ковачич, Кулибали.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке чемпион сделает финальный аккорд, а гости получат очередной удар по самолюбию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2.0) с коэффициентом 2.63.

21 мая, воскресенье