Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.05.2023 18:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 мая 2023, 00:46 | Обновлено 21 мая 2023, 00:56
86
0

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Это мог бы быть чемпионский матч команды Гвардиолы, но «Арсенал» и тут все испортил

21 мая 2023, 00:46 | Обновлено 21 мая 2023, 00:56
86
0
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити


Это был очень сложный сезон для действующий чемпионов Англии и фактически с головой хватит пальцев на двух руках для того, чтобы посчитать количество туров, в течение которых «Манчестер Сити» возглавлял чемпионскую гонку. Но побеждает в итоге тот, кто на длинной дистанции показывает лучшую выдержку в наиболее тяжелых ситуациях, а также имеет достаточно опыта больших побед именно в текущем сочетании футболистов. У лондонского «Арсенала» этих качеств попросту было недостаточно для продолжительной борьбы и в итоге сами же футболисты Микеля Артеты поражением в игре против «Ноттингем Форест» (0:1) «надели» чемпионскую корону на голову «горожанам».

Матч против лондонского «Челси» в рамках предпоследнего тура, хотя у «Сити» все равно будет еще одна игра в запасе, должен был стать настоящей феерией в завершении долгого пути команды Гвардиолы за этим чемпионским титулом. А в итоге зрители, которые с неимоверной скоростью разобрали заветные билеты на матч, заполнят «Этихад» исключительно в ожидании торжественной части. Устроит ли спектакль для своих фанатов домашний коллектив непосредственно в игровом плане – большой вопрос. С «Сити» нынче взятки гладки – «горожане» посреди недели переехали сам мадридский «Реал» на пути к финалу Лиги чемпионов (4:0) и теперь смотрят исключительно в сторону возможности собрать требл по итогам сезона. Первый трофей для этого был добыт руками соперников, а вот за два других придется бороться против «Юнайтед» и миланского «Интера», но это уже планы на начало лета.

Челси


Этот сезон для лондонского «Челси» стал настоящим откровением. Команда осталась без грязных денег олигарха из страны-террориста, однако на его место пришел очень богатый американский инвестор, который особо не смотрит на суммы, а просто хаотично разбрасывается баснословными средствами. Как итог, «пенсионеры» полноценно сменили трех тренеров, полностью потеряли остатки былого имиджа, а Фрэнку Лемпарду теперь приходится отдувать за всех, хотя он сразу сказал, что просто доведет разобранный коллектив до финальной черты сезона. Такая судьба у легенды клуба, что поделать.

Но аргентинца Маурисио Почеттино в лагере «синих» пока что нет, поэтому команда так и двигается в режиме свободного плавания. Серия из шести поражений позади – это уже хорошо. И тем более здорово, что при Лемпарде удалось выиграть хотя бы в одном матче. У «Челси» тоже есть одна игра в запасе, но там команду ждет «Манчестер Юнайтед», а потом будет «Ньюкасл», поэтому перед фанатами стоит выбор – махнуть рукой на все происходящее и просто смотреть беспристрастный футбол, авось повезет, или же сделать тоже самое движение, но отдохнуть от трансляций. Нам же выбирать не приходится – 100-миллионный Михаил Мудрик ждет своего часа, а потому, когда еще, если не в ничего не значащих матчах?

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Эдерсон – Лапорт, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне, Марез – Холанд.

«Челси»: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Холл, Галлахер, Фернандес, Ковачич, Аспиликуэта – Хаверц, Стерлинг.

Не сыграют: Аке, Менди – Бадьяшиль, Беттинелли, Броя, Джеймс, Канте, Кукурелья, Маунт, Чилвелл, Ковачич, Кулибали.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке чемпион сделает финальный аккорд, а гости получат очередной удар по самолюбию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2.0) с коэффициентом 2.63.

21 мая, воскресенье

«Манчестер Сити» – «Челси»
Манчестер. «Этихад». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
Лесники выжили в АПЛ. Ноттингем, похоронив мечты Арсенала, решил задачу
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси прогнозы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Бокс | 20 мая 2023, 13:31 4
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине

Top Rank организует для жителей Украины бесплатную трансляцию

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2023, 10:00 5
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
Футбол | 21.05.2023, 00:23
Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Футбол | 20.05.2023, 17:45
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Разгром после тревоги. Динамо крупно переиграло Александрию
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Футбол | 20.05.2023, 19:03
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Андрей ПЯТОВ: «Арбитр искал возможность создать момент для Днепра-1»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 22
Бокс
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
Италия будет представлена во всех финалах еврокубков
19.05.2023, 04:04 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 44
Футбол
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
Динамо потеряло ключевого защитника до конца сезона
19.05.2023, 20:55 13
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
УПЛ: кто на вылет?
УПЛ: кто на вылет?
19.05.2023, 15:35
Футбол
ЧМ по хоккею. Германия обыграла Австрию, Казахстан удивил Словакию
ЧМ по хоккею. Германия обыграла Австрию, Казахстан удивил Словакию
19.05.2023, 22:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности