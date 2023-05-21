В воскресенье, 21 мая, состоится поединок 37 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало - в 18:00 по Киеву.

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В этой игре «Ман Сити» должен был официально оформлять очередной титул чемпионов Англии. Но этого делать не придется - «Арсенал» проиграл и своими руками вручил подопечным Гвардиолы чемпионское звание, поэтому в этом матче «горожане» вполне могут расслабиться. Может, наконец-то сможет забить Михаил Мудрик, которому более или менее неплохо удаются матчи против сильных соперников? Неплохая игра может уменьшить количество материалов о возможном уходе украинца летом из «Челси».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» - «Челси» в украинской версии сайта.