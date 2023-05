Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги

В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 0:1.

Единственный гол на 19-й минуте забил Тайво Авонийи. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и не сыграл в этом поединке.

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Авонийи, 19

Благодаря этому поражению «Арсенала» стал известен победитель чемпионата Англии 2022/23. Трофей завоевал «Манчестер Сити», у которого 85 очков (в запасе 3 игры). У лондонцев на 4 пункта меньше (81), однако сыграно уже 37 поединков, т.е. им осталось провести еще 1 игру. «Сити» теперь находится вне зоны досягаемости для «канониров».

«Манчестер Сити» выиграл высший дивизион Англии в 9-й раз в истории. В том числе «горожане» завоевали 3 чемпионских трофея подряд. Ранее команда побеждала в сезонах 2020/21 и 2021/22. В активе команды Пепа Гвардиолы – 5 титулов АПЛ за последние 6 сезонов.

Таблица АПЛ:

