Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
«Канониры» сенсационно проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:1
В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 0:1.
Единственный гол на 19-й минуте забил Тайво Авонийи. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и не сыграл в этом поединке.
АПЛ. 37-й тур, 20 мая
Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0
Гол: Авонийи, 19
Благодаря этому поражению «Арсенала» стал известен победитель чемпионата Англии 2022/23. Трофей завоевал «Манчестер Сити», у которого 85 очков (в запасе 3 игры). У лондонцев на 4 пункта меньше (81), однако сыграно уже 37 поединков, т.е. им осталось провести еще 1 игру. «Сити» теперь находится вне зоны досягаемости для «канониров».
«Манчестер Сити» выиграл высший дивизион Англии в 9-й раз в истории. В том числе «горожане» завоевали 3 чемпионских трофея подряд. Ранее команда побеждала в сезонах 2020/21 и 2021/22. В активе команды Пепа Гвардиолы – 5 титулов АПЛ за последние 6 сезонов.
Таблица АПЛ:
Full time at the City Ground. pic.twitter.com/MZk9YbRGK7— Arsenal (@Arsenal) May 20, 2023
JOB. DONE.— Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023
WE ARE STAYING UP!!! ❤️ pic.twitter.com/8qrHq0i522
22/23 PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!!! 🏆— Manchester City (@ManCity) May 20, 2023
3️⃣-IN-A-ROW!!! 🙌 pic.twitter.com/hPdh0FZTss
🏆 YOUR 2022/23 #PL CHAMPIONS 🏆— Premier League (@premierleague) May 20, 2023
Congratulations, @ManCity! pic.twitter.com/5SqJrl0QrR
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