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Ноттингем Форест
20.05.2023 19:30 – FT 1 : 0
Арсенал
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Англия
20 мая 2023, 21:35 | Обновлено 20 мая 2023, 22:10
4226
17

Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги

«Канониры» сенсационно проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:1

20 мая 2023, 21:35 | Обновлено 20 мая 2023, 22:10
4226
17
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, состоялся матч 37-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась поражением «канониров» со счетом 0:1.

Единственный гол на 19-й минуте забил Тайво Авонийи. Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и не сыграл в этом поединке.

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Ноттингем Форест – Арсенал – 1:0

Гол: Авонийи, 19

Благодаря этому поражению «Арсенала» стал известен победитель чемпионата Англии 2022/23. Трофей завоевал «Манчестер Сити», у которого 85 очков (в запасе 3 игры). У лондонцев на 4 пункта меньше (81), однако сыграно уже 37 поединков, т.е. им осталось провести еще 1 игру. «Сити» теперь находится вне зоны досягаемости для «канониров».

«Манчестер Сити» выиграл высший дивизион Англии в 9-й раз в истории. В том числе «горожане» завоевали 3 чемпионских трофея подряд. Ранее команда побеждала в сезонах 2020/21 и 2021/22. В активе команды Пепа Гвардиолы – 5 титулов АПЛ за последние 6 сезонов.

Таблица АПЛ:

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Ноттингем Форест Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Владислав Антонов
Форест вижив і це прекрасно. Все в руках Лідса, а Лестер, на жаль, в прольоті.
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+5
Александр Толстых
Ну как бы там ни было, Арсенал всё равно молодцы.Хоть и сдали под конец сезона,но смогли порадовать за этот год.Ждем лета и хорошие трансферы.Сити , конечно в АПЛ сильные,но теперь пусть покажут свою силу и в ЛЧ ,а не только внутри чемпионата.Ну, и с чемпионством Сити.
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+4
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Alex196
Лейстер и Эвертон могут набрать максимум по 36 очей .У Ноттингема 37 .Молодцы .Сумели сохранить прописку .В начале казалось будут последние в премьер лиге .Дебютанты начинали очень тяжело 
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+4
Alex196
Сумасшедший день .Бавария дома слилась Лейпцига .Одна игра осталась .Шансов стать чемпионом практически ноль 
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+2
Springfield
 Форест  имел +4 от Лестера.   И это не первый подвиг.   Они обыграли тут и Ливерпуль  1:0. И теперь это тем икается.)  Потом было 0:5 с Арсеналом.  А вот и реванш.  Ценой в прописку.  Рад что легенда английского футбола остаётся в АПЛ.
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+2
✌
У Форест був 1:1 з МС у першій зустрічі, гарна команда, у наступному сезоні піднімуться вище.
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+1
umnuy2
за весь второй тайм ниодного момента,идёт 86 минута нужно отыгрываться а Виера что вообще никто и звать его никак валяется и корчится минуту на поле после фола,потом вскочил и побежал....это всё что нужно знать о Арсе в его ненешнем состоянии
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0
Octopus
Арсенал раздаточная машинка очков, еще Вулверхэмптону трешку отсыплет.
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0
Alex196
Лидс прекрасно понимает что 2 победы это цена для того чтобы остаться в премьер лиге 
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0
Fanya4
Сити💪
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0
Дeбил
Поздравляю 
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0
Sunrise
Второй матч без Зинченко, второй матч без забитых. Через центр атаки не проходят вообще, загоняют их на фланг и там все глохнет. И это уже не Брайтон, а рисунок и план соперника тот же.
Ну может уже бросили играть конечно. 
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-5
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