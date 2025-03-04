5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский ПСЖ будет принимать английский Ливерпуль на «Парк де Пренс».

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Ответный матч запланирован на 11 марта на «Энфилде» в Ливерпуле.

Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с «Брюгге» или «Астон Виллой».

В предыдущем раунде ПСЖ уверенно одолел «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.