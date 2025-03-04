Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль
5 марта в 22:00 пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов
5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский ПСЖ будет принимать английский Ливерпуль на «Парк де Пренс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч запланирован на 11 марта на «Энфилде» в Ливерпуле.
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с «Брюгге» или «Астон Виллой».
В предыдущем раунде ПСЖ уверенно одолел «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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