В среду, 5 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

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ПСЖ

В основном раунде Лиги чемпионов ПСЖ выступал не очень удачно. Однако в последних турах команда выиграла у «РБ Зальцбург» (3:0), «Манчестер Сити» (4:2) и «Штутгарта» (4:1). Набрав 13 очков, ПСЖ занял в турнирной таблице 15 место (4 победы, 1 ничья и 3 поражения). В 1/16 финала ПСЖ встречался с «Брестом» и после гостевой победы 3:0, на своем поле просто уничтожил соперника – 7:0. В чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая «Марсель» на 16 очков. ПСЖ – единственная команда из топ-5 лиг, которая во внутреннем чемпионате не потерпела ни одного поражения.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов занял первое место в основном этапе. Команда Арне Слота выиграла шесть матчей и лишь в последнем туре уступила ПСВ (2:3). «Ливерпуль» в 1/8 мог рассчитывать на лучший жребий, но будет играть с набравшим ход ПСЖ. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ. В предыдущем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Ньюкасл». После неудач «Арсенала», отрыв от команды Артеты вырос до 13 очков. А Мохамед Салах в этом сезоне забил уже 30 мячей. Египетский форвард сейчас является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

Личные встречи

ПСЖ и «Ливерпуль» встречались в 2018 году в групповом этапе Лиги чемпионов. Команды обменялись домашними победами. «Ливерпуль» выиграл 3:2, а ПСЖ в Париже одержал победу со счетом 2:1. Обе команды вышли в плей-оф, опередив «Наполи» и «Црвену Звезду».

ПСЖ – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов ПСЖ забивает в среднем по 2,4 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» составляет 2,13 гола за матч.

Возможные составы

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Фабиан, Дуэ, Барколя, Рамуш, Дембеле.

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

Прогноз

В первом матче команды не будут рисковать. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.