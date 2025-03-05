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5 марта в рамках плей-офф Лиги Чемпионов свою встречу проведут ПСЖ и Ливерпуль. Начало этой захватывающей битвы запланировано на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане выглядели тяжело на этапе Лиги, только финиш из трех побед кряду позволил им пробиться в плей-офф. В 1/16 финала подопечные Луиса Энрике поиздевались над Брестом, обыграв соперника со счетом 10:0, по итогам двух матчей.

Команда доминирует на внутренней арене, после 24 туров клуб идет без поражений, удерживая лидерство в Лиге 1, ближайший преследователь отстает на 13 очков. В последнем туре удалось уверенно обыграть на своем поле сильный Лилль со счетом 4:1.

У ПСЖ есть высокие шансы сделать «золотой дубль» во Франции, так как клуб уже пробился в полуфинал национального кубка, где сыграет против представителя второго по силе дивизиона Дюнкерка. Отличный сезон выдает Дембеле, который всем показывает, ха что его в свое время купила Барса, но там игрок провалился. У клуба нет кадровых потерь перед этим противостоянием.

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Ливерпуль

Мощный сезон выдают и «мерсисайдцы», они стали первыми на этапе Лиги, что позволило пробиться сразу в 1/8 финала турнира. Очень хорошо выглядит команда в сильном АПЛ, где с большой вероятностью возьмет титул, так как уверенно удерживает лидерство, второй Арсенал отстает на 13 очков, при одной игре в запасе.

В последнем туре Ливерпуль на своем поле сумел обыграть Ньюкасл со счетом 2:0. Фантастические цифры показывает Мо Салах, в чемпионате на счету египтянина 25 голов и 17 результативных передач.

Подопечные Арне Слота уже вылетели из Кубка Англии, сенсационно уступив клубу из Чемпионшип, но при этом сыграют в финале Кубка английской лиги. Мало кто ожидал, что после ухода Юргена Клоппа, клуб сможет выдать такой хороший сезон. Из-за травм не смогут сыграть: Бредли, Гомес, Налло и Мортон.

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Личные встречи

Единственный раз соперники пересекались в 2018-м году, на стадии группового раунда Лиги Чемпионов, тогда Ливерпуль выиграл дома 3:2, на что парижане ответили победой на своем поле – 2:1.

Прогноз

В такой интересной паре сложно выбрать фаворита, так как обе команды в хорошей форме. Ливерпуль выглядит более сплоченным коллективом, на стороне парижан преимущество своего поля.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реал Мадрид – 1,9, ничья – 3,63, победа Атлетико Мадрид – 4,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Верю больше в «мерсисайдцев» поэтому поставлю на их победу с нулевой форой за 2,09.