5 марта в рамках плей-офф Лиги Чемпионов в Париже на «Стад-де-Пренс »пройдет матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем», начало в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«ПСЖ» успешно вышел в плей-офф благодаря трем победам подряд. В 1/16 финала команда разгромила «Брест» со счётом 10:0. В Лиге 1 клуб лидирует без поражений и имеет преимущество в 13 очков. Дембеле в отличной форме, кадровых потерь нет.

«Ливерпуль» выиграл группу и уверенно лидирует в АПЛ с отрывом в 13 очков. Мо Салах забил 25 голов и отдал 17 передач.

В 2018 году «ПСЖ» и «Ливерпуль» обменялись домашними победами (3:2, 2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Ливерпуль» в украинской версии сайта.