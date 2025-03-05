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Лига Чемпионов
ПСЖ
05.03.2025 22:00 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 06:17 |
27
0

ПСЖ – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025, 06:17 |
27
0
ПСЖ – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

5 марта в рамках плей-офф Лиги Чемпионов в Париже на «Стад-де-Пренс »пройдет матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем», начало в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«ПСЖ» успешно вышел в плей-офф благодаря трем победам подряд. В 1/16 финала команда разгромила «Брест» со счётом 10:0. В Лиге 1 клуб лидирует без поражений и имеет преимущество в 13 очков. Дембеле в отличной форме, кадровых потерь нет.

«Ливерпуль» выиграл группу и уверенно лидирует в АПЛ с отрывом в 13 очков. Мо Салах забил 25 голов и отдал 17 передач.

В 2018 году «ПСЖ» и «Ливерпуль» обменялись домашними победами (3:2, 2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Ливерпуль» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 марта 2025 -
22:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 2.83 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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