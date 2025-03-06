ПСЖ – Ливерпуль – 0:1. Поздний гол Харви Эллиотта. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
5 марта в 22:00 в Париже прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимал английский «Ливерпуль».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Харви Эллиотт забил для Ливерпуля единственный гол на 87-й минуте (1:0).
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/8 финала. Первый матч, 5 марта
22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
Гол: Харви Эллиотт, 87
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Харви Эллиотт, 87 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анхелиньо поделился мнением накануне матча Лиги Европы
Легенда «Ромы» высоко оценил Пауло Дибалу
НХЛ. ЛЧ. межвидовая связь.