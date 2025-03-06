5 марта в 22:00 в Париже прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимал английский «Ливерпуль».

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Харви Эллиотт забил для Ливерпуля единственный гол на 87-й минуте (1:0).

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Первый матч, 5 марта

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Гол: Харви Эллиотт, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Харви Эллиотт, 87 мин