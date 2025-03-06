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ПСЖ
05.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
06 марта 2025, 00:54 | Обновлено 06 марта 2025, 00:55
1590
1

ПСЖ – Ливерпуль – 0:1. Поздний гол Харви Эллиотта. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2025, 00:54 | Обновлено 06 марта 2025, 00:55
1590
1
ПСЖ – Ливерпуль – 0:1. Поздний гол Харви Эллиотта. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в Париже прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимал английский «Ливерпуль».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Харви Эллиотт забил для Ливерпуля единственный гол на 87-й минуте (1:0).

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Первый матч, 5 марта

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Гол: Харви Эллиотт, 87

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Харви Эллиотт, 87 мин

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль видео голов и обзор Харви Эллиотт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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T-800
слабые канадские клубы - сильная сборная (их ДримТим лопухнулась только в Нагано по большому счёту) слабые французские клубы (с конца 90х без титулов в Европе) - опять сборная будет в финале ЧМ, посмотрите
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