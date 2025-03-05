Нелогичная победа. Ливерпуль в концовке матча сумел переиграть ПСЖ

Отчет о матче ожидайте на нашем сате чуть позже...

Лига чемпионов. 1/8 финала

«ПСЖ» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Эллиотт, 87

Предупреждения: Маркиньос, 38 – ван Дейк, 70

«ПСЖ»: Доннарума – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Рамуш,78), Дембеле, Барколя (Дуэ, 66)

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Собослаи, Гравенберх (Энд, 78), Макаллистер – Салах (Эллиотт, 86), Диогу Жота (Нуньес,67), Диас (Джонс, 67)

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА