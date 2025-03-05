Нелогичная победа. Ливерпуль в концовке матча сумел переиграть ПСЖ
Лучше смотрелась парижская команда, но Алиссон выдал отличную игру, а Эллиотт удачно вышел на замену
Отчет о матче ожидайте на нашем сате чуть позже...
Лига чемпионов. 1/8 финала
«ПСЖ» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Эллиотт, 87
Предупреждения: Маркиньос, 38 – ван Дейк, 70
«ПСЖ»: Доннарума – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Рамуш,78), Дембеле, Барколя (Дуэ, 66)
«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Собослаи, Гравенберх (Энд, 78), Макаллистер – Салах (Эллиотт, 86), Диогу Жота (Нуньес,67), Диас (Джонс, 67)
Арбитр: Давиде Масса (Италия)
Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)
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