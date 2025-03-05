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Лига Чемпионов
ПСЖ
05.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:57 | Обновлено 06 марта 2025, 00:56
1162
14

Нелогичная победа. Ливерпуль в концовке матча сумел переиграть ПСЖ

Лучше смотрелась парижская команда, но Алиссон выдал отличную игру, а Эллиотт удачно вышел на замену

05 марта 2025, 23:57 | Обновлено 06 марта 2025, 00:56
1162
14
Нелогичная победа. Ливерпуль в концовке матча сумел переиграть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сате чуть позже...

Лига чемпионов. 1/8 финала

«ПСЖ» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Эллиотт, 87

Предупреждения: Маркиньос, 38 – ван Дейк, 70

«ПСЖ»: Доннарума – Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш – Руис (Заир-Эмери, 78), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Рамуш,78), Дембеле, Барколя (Дуэ, 66)

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Собослаи, Гравенберх (Энд, 78), Макаллистер – Салах (Эллиотт, 86), Диогу Жота (Нуньес,67), Диас (Джонс, 67)

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион: «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - ЛИВЕРПУЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль отчеты Алиссон Харви Эллиотт
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 14
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Eldo Eldo
Тот случай когда игра забывается, а результат остаётся.
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+6
Макс Максов
Алісон лев матчу!
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+4
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T-800
ЭТОТ МАТЧ ПОСОБИЕ КАК ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА ДИСТАНЦИИ ПОБЕЖДАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ АТАКУ!!!
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+3
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Maxcrimea10
Це карма)
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+3
T-800
что значит лучше смотрелась? отбить 25 из 25 ударов условно говоря хуже, чем ударить 25, но забить 0? условных
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+2
T-800
предположим, ПСЖ кинул 30 кирпичей, но ни одного не попал
а Ливерпуль закинул 1 кирпич.
СЧЁТ НА ТАБЛО!!!
0:3
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+1
Harun Bakircioğlu
Фортуна повернулась к Ливерпулю лицом за то, что им как победителю группового несправедливо отсыпали самого сильного соперника. 
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0
tato88
Алісон соло.
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0
Liverpool-FС
Ліверпуль грав у гостях і для них було очевидно, що французи будуть усіма силами намагатися пресингувати, вони очикували свій момент, яким вони скористалися на всі 100. Свіженький Елліот швидко увійшов у гру і забив, ну і звичайно - Аллісон , він ще раз довів всім, що є найкращим голкіпером на сьогодні 
Дома буде набагато легше, на Енфілді Ліверпуль до б'є жабоїдів. 
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0
ptolemeus
Причина нелогічної перемоги дуже проста - Днищенська Рума (себто Донна Рума) зіграла на своєму середньому рівні. Ну і Луісу Енріке не потрібно було робити ті дві заміни і прибирати з поля грузина. Вийшли два клоуна і привезли гол.
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-3
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