Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В Мадриде состоялся первый матч Л1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Атлетико».

Уже первое же обострение игры в исполнении «галактикос» закончилось неприятностями для команды Диего Симеоне. Вальверде разрезной передачей запустил в прорыв правым флангом Родриго, который вошел в штрафную и обводящим ударом пробил точно в дальний угол.

Неожиданное начало поединка заставило «матрасников» искать пути к штрафной «Реала». Футболисты «Атлетико» взяли мяч под контроль, но с созданием угроз у ворот хозяев поля у них возникали проблемы. А подопечные Анчелотти при малейшей возможности пытались выбегать в стремительные контратаки. В завершение одной из них свою команду выручил Хименес, который заблокировал удар Винисиуса из угла штрафной. В середине первого тайма таки прошла атака и у «Атлетико»: после острого прострела Симеоне надежно сыграл Вальверде, не дав мячу долететь до Лино во вратарской.

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Отыграться «матрасникам» помогло индивидуальное мастерство Альвареса. Аргентинец на левом фланге ушел от опеки Камавинги и бесподобным ударом закрутил мяч в дальний угол.

«Галактикос» активно начали вторую половину встречу, и снова им удалось поразить ворота соперников. Теперь сольными действиями блеснул Браим Диас, который прошел двух оппонентов и низом постелил мяч в дальний угол.

В дальнейшем команды снизили темп и не демонстрировали большого желания изменить счет. Перспективные атаки соперников натыкались на надежные действия обороны. В конце поединка «галактикос» могли увеличить свое преимущество, но после прострела Мбаппе самоотверженно сыграл Льоренте.

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«Реал» одержал победу со счетом 2:1, и через неделю команды проведут ответный матч.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Реал» – «Атлетико» – 2:1

Голы: Родриго (4), Браим Диас (55) – Альварес (32)

«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Васкес, 83), Камавинга (Модрич, 62), Тчуамэни, Браим Диас (Эндрик, 89), Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго

«Атлетико»: Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 64), де Пауль (Серлот, 75), Барриос (Корреа, 75), Симеоне (Молина, 64), Гризманн (ле Норман, 71), Альварес

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА