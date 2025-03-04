Вечер шедевров. Реал обыграл Атлетико в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Мадридское дерби завершилось победой команды Анчелотти
В Мадриде состоялся первый матч Л1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Атлетико».
Уже первое же обострение игры в исполнении «галактикос» закончилось неприятностями для команды Диего Симеоне. Вальверде разрезной передачей запустил в прорыв правым флангом Родриго, который вошел в штрафную и обводящим ударом пробил точно в дальний угол.
Неожиданное начало поединка заставило «матрасников» искать пути к штрафной «Реала». Футболисты «Атлетико» взяли мяч под контроль, но с созданием угроз у ворот хозяев поля у них возникали проблемы. А подопечные Анчелотти при малейшей возможности пытались выбегать в стремительные контратаки. В завершение одной из них свою команду выручил Хименес, который заблокировал удар Винисиуса из угла штрафной. В середине первого тайма таки прошла атака и у «Атлетико»: после острого прострела Симеоне надежно сыграл Вальверде, не дав мячу долететь до Лино во вратарской.
Отыграться «матрасникам» помогло индивидуальное мастерство Альвареса. Аргентинец на левом фланге ушел от опеки Камавинги и бесподобным ударом закрутил мяч в дальний угол.
«Галактикос» активно начали вторую половину встречу, и снова им удалось поразить ворота соперников. Теперь сольными действиями блеснул Браим Диас, который прошел двух оппонентов и низом постелил мяч в дальний угол.
В дальнейшем команды снизили темп и не демонстрировали большого желания изменить счет. Перспективные атаки соперников натыкались на надежные действия обороны. В конце поединка «галактикос» могли увеличить свое преимущество, но после прострела Мбаппе самоотверженно сыграл Льоренте.
«Реал» одержал победу со счетом 2:1, и через неделю команды проведут ответный матч.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Реал» – «Атлетико» – 2:1
Голы: Родриго (4), Браим Диас (55) – Альварес (32)
«Реал»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Васкес, 83), Камавинга (Модрич, 62), Тчуамэни, Браим Диас (Эндрик, 89), Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго
«Атлетико»: Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Лино (Галлахер, 64), де Пауль (Серлот, 75), Барриос (Корреа, 75), Симеоне (Молина, 64), Гризманн (ле Норман, 71), Альварес
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
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