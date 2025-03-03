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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
03 марта 2025, 21:49 | Обновлено 03 марта 2025, 21:51
84
0

Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 21:49 | Обновлено 03 марта 2025, 21:51
84
0
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Атлетико». Поединок пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мадридские клубы четыре раза противостояли друг другу в плей-офф главного клубного евротурнира: дважды в финале, по разу в 1/4 финала и 1/2 финала. Неизменными победителями этих дуэлей оказывались «галактикос». В текущем сезоне принципиальные соперники дважды сыграли вничью в Ла Лиге (оба раза со счетом 1:1). К слову, в турнирной таблице испанского чемпионата «Атлетико» на два очка опережает «Реал». На пути к 1/8 финала «Реалу» пришлось встретится с «Манчестер Сити» в стыковых матчах и команда Карло Анчелотти дважды обыграла англичан (3:2 и 3:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 марта 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Обе команды забьют (да) 1.82 Сделать ставку
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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