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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 06:05 |
158
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 4 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2025, 06:05 |
158
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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4 марта в рамках плей-офф Лиги Чемпионов состоится четыре матча, главным событием дня, конечно же, станет битва Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» всегда находятся под пристальным вниманием фанатов и прессы. Такому клубу не прощают промахов и жестко критикуют за ошибки. Пока Реал ведет борьбу за три трофея, хотя к игре есть вопросы. В чемпионате команда идет только третьей, отставая от лидирующей Барсы на три очка, свой последний матч подопечные Карло Анчелотти проиграли на выезде Бетису – 1:2.

Сильнее всего клуб притормозил именно в Ла Лиге, ведь одержал всего одну победу в пяти матчах. В Кубке Испании Реал выиграл первую полуфинальную встречу в гостях у Реал Сосьедада – 1:0, впереди ответная домашняя битва.

«Сливочные» с этапа лиги побились в 1/16 плей-офф Лиги Чемпионов, где сразились с кризисным Манчестер Сити, который удалось обыграть дважды – 3:2 в гостях и 3:1 на своем поле. Из-за повреждений этот матч пропустят Милитао, Карвахаль, Себальйос и Вальехо, дисквалифицирован Беллингем, его отсутствие главная кадровая потеря.

Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетико Мадрид

«Матрасники» были пятыми на основном этапе Лиги, что позволило пробиться напрямую в 1/8 финала плей-офф. Команда сейчас в неплохой форме и не проигрывает в десяти играх подряд, во всех турнирах.

В Ла Лиге Атлетико идет вторым, отставание от лидирующей Барсы составляет всего один балл. Свой последний матч подопечные Диего Симеоне выиграли дома у крепкого Атлетик Бильбао со счетом 1:0.

Клуб тоже продолжает борьбу в Кубке Испании, там в первом полуфинале была фантастическая выездная ничья против Барсы – 4:4, когда вели 2:0, уступали 2:4, а потом смогли сравнять счет. Травмы не позволят сыграть Аспиликуэте и Коке.

Диего Симеоне уже говорил, что приедет на матч «автобусом», намекая на стиль игры своей команды, хотя «матрасники» вполне способны показать зрелищный футбол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

У клубов огромная история очных противостояний, только в текущем сезоне они пересекались дважды, это было в рамках испанского чемпионата, оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

Если немного углубиться в статистику, команды расписывали мировую в последних пяти матчах, в основное время. Также стоит отметить, что уже девять игр кряду соперники обмениваются голами

Прогноз

Такой матч точно стоит, как минимум посмотреть, команды с одного города, но играть на своем стадионе всегда легче, это одна из причин, почему Реал фаворит битвы.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реал Мадрид – 1,9, ничья – 3,63, победа Атлетико Мадрид – 4,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду футбола на встречных курсах, хотя не исключаю, что Атлетико может сыграть в «автобус». Поставлю на обмен забитыми мячами за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 марта 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Обе забьют 1.80 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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