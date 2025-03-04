Реал – Атлетико – 2:1. Первое мадридское дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».
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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.
Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).
На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет (1:1).
На 55-й минуте Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед (2:1).
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин
ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин
ГОЛ! 2:1. Браим Диас, 55 мин
События матча
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