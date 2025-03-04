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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
04 марта 2025, 23:53 | Обновлено 04 марта 2025, 23:54
2081
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Реал – Атлетико – 2:1. Первое мадридское дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2025, 23:53 | Обновлено 04 марта 2025, 23:54
2081
1
Реал – Атлетико – 2:1. Первое мадридское дерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).

На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет (1:1).

На 55-й минуте Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед (2:1).

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин

ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин

ГОЛ! 2:1. Браим Диас, 55 мин

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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easterly
тюрпен - ручна судєйка риала. вони його повсюди за собою тягають - як скажуть так і свистить
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