4 марта в 22:00 в Мадриде проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» играют «Реал» и «Атлетико».

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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0).

На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет (1:1).

На 55-й минуте Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед (2:1).

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Родриго, 4 мин

ГОЛ! 1:1. Хулиан Альварес, 32 мин

ГОЛ! 2:1. Браим Диас, 55 мин