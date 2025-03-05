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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
04.03.2025 22:00 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 02:45 | Обновлено 05 марта 2025, 03:21
29
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АНЧЕЛОТТИ: Тот момент у Мбаппе и Винисиуса мог дать нам больше уверенности

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико»

05 марта 2025, 02:45 | Обновлено 05 марта 2025, 03:21
29
0
АНЧЕЛОТТИ: Тот момент у Мбаппе и Винисиуса мог дать нам больше уверенности
УЕФА. Карло Анчелотти

Вечером 4 марта в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Реала Карло Анчелотти после матча рассказал:

«Мои игроки бежали, они работали, они сделали разницу. Браим Диас и Родриго сделали это. Мы играли согласованно, компактно и хорошо прессинговали соперника. У них были моменты контроля игры, но мы создали много голевых моментов.

Такие матчи всегда держат в напряжении. Это Атлетико, команда наиболее высокого европейского уровня. Нельзя думать, что можно закончить игру в первом матче. Мы получили небольшое преимущество перед ответным матчем, и это была наша цель.

Нелегко играть против защиты Атлетико. Наши нападающие, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, работали и работали. Они будут готовы сделать то же самое на следующей неделе.

Браим Диас? Кто сказал, что он будет на скамейке запасных, когда Джуд Беллингем вернется после дисквалификации на следующей неделе? Не я. Нельзя сказать, что Браим Диас – постоянный игрок стартового состава, но в этом сезоне у него было много игрового времени. Очевидно, что он продолжает максимально использовать свои шансы.

Федерико Вальверде? У меня заканчиваются слова, чтобы описать его игру. Он сделал гигантский объем работы. Он ушел на замену из-за усталости, но не более того.

Тот поздний шанс забить гол у Мбаппе и Вини Жуниор мог дать нам больше уверенности, если бы счет стал 3:1. Но я думаю, что немного помешала усталость. Теперь у нас есть время хорошо подготовиться к ответному матчу».

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов Карло Анчелотти пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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