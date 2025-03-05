АНЧЕЛОТТИ: Тот момент у Мбаппе и Винисиуса мог дать нам больше уверенности

Вечером 4 марта в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти после матча рассказал:

«Мои игроки бежали, они работали, они сделали разницу. Браим Диас и Родриго сделали это. Мы играли согласованно, компактно и хорошо прессинговали соперника. У них были моменты контроля игры, но мы создали много голевых моментов.

Такие матчи всегда держат в напряжении. Это Атлетико, команда наиболее высокого европейского уровня. Нельзя думать, что можно закончить игру в первом матче. Мы получили небольшое преимущество перед ответным матчем, и это была наша цель.

Нелегко играть против защиты Атлетико. Наши нападающие, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, работали и работали. Они будут готовы сделать то же самое на следующей неделе.

Браим Диас? Кто сказал, что он будет на скамейке запасных, когда Джуд Беллингем вернется после дисквалификации на следующей неделе? Не я. Нельзя сказать, что Браим Диас – постоянный игрок стартового состава, но в этом сезоне у него было много игрового времени. Очевидно, что он продолжает максимально использовать свои шансы.

Федерико Вальверде? У меня заканчиваются слова, чтобы описать его игру. Он сделал гигантский объем работы. Он ушел на замену из-за усталости, но не более того.

Тот поздний шанс забить гол у Мбаппе и Вини Жуниор мог дать нам больше уверенности, если бы счет стал 3:1. Но я думаю, что немного помешала усталость. Теперь у нас есть время хорошо подготовиться к ответному матчу».

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