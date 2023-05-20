Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура АПЛ
В субботу, 20 мая, состоится матч 27-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и пропустит оставшиеся матчи АПЛ.
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Unchanged! ✊ #NFOARS pic.twitter.com/awQ9XSXMbT— Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023
⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️️— Arsenal (@Arsenal) May 20, 2023
🔙 Partey returns
🪄 Trossard starts
🌶️ Saka on the wing
Let's end our away campaign the way we started it 👊 pic.twitter.com/Auk2fHTyfB
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