В субботу, 20 мая, состоится матч 27-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

Старт поединка запланирован на 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и пропустит оставшиеся матчи АПЛ.

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

🔙 Partey returns

🪄 Trossard starts

🌶️ Saka on the wing



