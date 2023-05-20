В субботу, 20 мая, состоится матч 27-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

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Старт поединка запланирован на 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и пропустит оставшиеся матчи АПЛ.

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция