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Англия
20 мая 2023, 19:25 |
470
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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура АПЛ

20 мая 2023, 19:25 |
470
0
Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, состоится матч 27-го тура АПЛ между клубами «Ноттингем Форест» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко получил повреждение икроножной мышцы и пропустит оставшиеся матчи АПЛ.

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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