Ман Сити – Эвертон – 1:1. Пенальти Миколенко, удар Холанда. Обзор матча

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с Эвертоном. Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра отметилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Эвертон спас Джордан Пикфорд, отразивший попытку Эрлинга Холанда.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Манчестер Сити – Эвертон 1:1

Голы: Бернарду, 14 - Ндиайе, 36