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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.12.2024 14:30 – FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
26 декабря 2024, 17:51 |
876
0

Ман Сити – Эвертон – 1:1. Пенальти Миколенко, удар Холанда. Обзор матча

Манчестер Сити снова не сумел победить

26 декабря 2024, 17:51 |
876
0
Ман Сити – Эвертон – 1:1. Пенальти Миколенко, удар Холанда. Обзор матча
Sky Sports

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с Эвертоном. Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра отметилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Эвертон спас Джордан Пикфорд, отразивший попытку Эрлинга Холанда.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Манчестер Сити – Эвертон 1:1
Голы: Бернарду, 14 - Ндиайе, 36

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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