Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
26.12.2024 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 декабря 2024, 23:10 |
45
0

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 14:30

25 декабря 2024, 23:10 |
45
0
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Эвертон.

Поединок пройдет на стадионе Этихад. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Цвета ирисок защищает левый фулбэк сборной Украины Виталий Миколенко.

Подопечные Жузепа Гвардиолы сумели выиграть всего 1 матч из 12 последних. Перед стартом 18-го тура горожане занимают 7-е место в таблице чемпионата Англии с 27 очками. У коллектива Шона Дайча 16 пунктов и 15-я позиция.

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setatnta Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Защитник МЮ помог бездомным в преддверии Рождества
Виталий Миколенко Манчестер Сити Эвертон Манчестер Сити - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
Бокс | 25 декабря 2024, 02:07 0
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику
Фрэнк Уоррен раскритиковал чемпиона за поступок по отношению к Усику

Уоррену не понравился поступок британца Дюбуа в недавнем реванше

Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Бокс | 25 декабря 2024, 00:25 5
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика

Тайсон намерен наслаждаться жизнью

«Он играет?». Реакция фанов на переход легенды Челси в чемпионат Бразилии
Футбол | 26.12.2024, 00:05
«Он играет?». Реакция фанов на переход легенды Челси в чемпионат Бразилии
«Он играет?». Реакция фанов на переход легенды Челси в чемпионат Бразилии
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Бокс | 25.12.2024, 07:47
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Футбол | 25.12.2024, 22:30
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
24.12.2024, 08:56 4
Футбол
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
25.12.2024, 09:32 1
Бокс
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
24.12.2024, 10:26 8
Бокс
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
24.12.2024, 07:59
Футбол
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем