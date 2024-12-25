Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 14:30
26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Сити и Эвертон.
Поединок пройдет на стадионе Этихад. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Цвета ирисок защищает левый фулбэк сборной Украины Виталий Миколенко.
Подопечные Жузепа Гвардиолы сумели выиграть всего 1 матч из 12 последних. Перед стартом 18-го тура горожане занимают 7-е место в таблице чемпионата Англии с 27 очками. У коллектива Шона Дайча 16 пунктов и 15-я позиция.
Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setatnta Sports.
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