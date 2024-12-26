Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ

В праздничном матче чемпионата Англии Манчестер Сити не сумел вернуться на победный путь, сыграв вничью 1:1 с Эвертоном.

Действующий чемпион забил достаточно быстрый гол силами Бернарду, однако гости отыгрались еще в первом тайме. Во втором тайме Манчестер Сити мог выходить вперед, но Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

11-метровый привез Виталий Миколенко, который сбил Савиньо и даже рисковал получить вторую желтую карточку. Однако рефери пожалел украинца, а удар Холанда отразил Пикфорд.

В итоге ничья, которая означает, что Манчестер Сити выиграл лишь раз за последние девять туров чемпионата. Команда с 28 очками идет 6-й.

Эвертон остается 15-м с 17 очками.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Манчестер Сити – Эвертон 1:1

Голы: Бернарду, 14 - Ндиайе, 36

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке (Симпсон-Паси, 85), Гвардиол, Ковачич (Гюндоган, 85), Савиньо, Фоден, Бернарду, Доку (Де Брюйне, 75), Холанд

Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Паттерсон, 90), Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Мангала, Дюкуре, Ндиайе (Линдстрем, 82), Харрисон, Калверт-Льюин (Бройя, 70)