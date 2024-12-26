Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Манчестер Сити снова не выграл
В праздничном матче чемпионата Англии Манчестер Сити не сумел вернуться на победный путь, сыграв вничью 1:1 с Эвертоном.
Действующий чемпион забил достаточно быстрый гол силами Бернарду, однако гости отыгрались еще в первом тайме. Во втором тайме Манчестер Сити мог выходить вперед, но Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.
11-метровый привез Виталий Миколенко, который сбил Савиньо и даже рисковал получить вторую желтую карточку. Однако рефери пожалел украинца, а удар Холанда отразил Пикфорд.
В итоге ничья, которая означает, что Манчестер Сити выиграл лишь раз за последние девять туров чемпионата. Команда с 28 очками идет 6-й.
Эвертон остается 15-м с 17 очками.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Манчестер Сити – Эвертон 1:1
Голы: Бернарду, 14 - Ндиайе, 36
Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке (Симпсон-Паси, 85), Гвардиол, Ковачич (Гюндоган, 85), Савиньо, Фоден, Бернарду, Доку (Де Брюйне, 75), Холанд
Эвертон: Пикфорд, Коулмен (Паттерсон, 90), Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Мангала, Дюкуре, Ндиайе (Линдстрем, 82), Харрисон, Калверт-Льюин (Бройя, 70)
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