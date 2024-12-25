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Манчестер Сити
26.12.2024 14:30 - : -
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25 декабря 2024, 22:51 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:23
156
1

Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 14:30 по Киеву

25 декабря 2024, 22:51 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:23
156
1
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 декабря на «Этихад» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда настолько приучила к постоянным успехам, что у нее даже отдельная осечка, разовая ничья, воспринималась как неудача. Но в этом сезоне горожане погрузились в полноценный кризис. Они не выигрывали в Лиге чемпионов в ноябре-декабре, взяв одно очко в трех турах. Кроме того, гранд уже вылетел из Кубка Лиги. А в АПЛ растерял кучу очков, и уже никто не говорит о сохранении титула. Казалось, когда после четырех поражений кряду разгромили Ноттингем Форест, что клуб идет на поправку. Но нет, уже после этого фаворит ограничился ничьей с Кристал Пэлас, а в дерби с Юнайтед, ведя до 87-й минуте, в итоге проиграли. А потом без особенных шансов даже на ничью уступили Астон Вилле, хотя у той тоже были проблемы в нынешнем сезоне.

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Эвертон

Клуб свой провал пережил на старте сезона. Тогда было 4 поражения кряду, причем с Борнмутом и Астон Виллой синие вели в два мяча, но позволяли соперникам делать камбэк на победу. Но Шон Дайш выдержал и этот удар, и после вылета еще и из Кубка Лиги ириски начали показывать футбол на уровне прошлого сезона, цепляясь за очки даже с Арсеналом и обыгрывая потенциальных конкурентов - Кристал Пэлас и Ипсвич. Вулверхэмптон и вовсе разгромили 4:0. Все это позволило перед зимними праздниками оторваться от зоны вылета. В прошлом туре с Челси тоже зацепились за очко, сумев выстоять на 0:0 против клуба, что на тот момент шел уверенно вторым в турнирной таблице.

Статистика личных встреч

С 2018-го года, в 14 крайних очных поединках, синие только однажды взяли ничью, проиграв все остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что горожане наконец-то сумеют выиграть, причем достаточно солидно. Но ириски сейчас набрали форму, и могут создать проблемы такому чемпиону. Ставим на то, что гости выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
26 декабря 2024 -
14:30
Эвертон
Фора Эвертона (+1.5) 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua81
интереснейший матч
кризисный Сити с ожидаемой отставкой Гвардиолы, против самоотверженного Эвертона Шона Дайча, команды приученой грызть землю на поле. 
Эвертон последовательно засушил до нулевок матчи против Арсенала и Челси и готовится к битве Сити.
ТМ 2.5 моя ставка за 2.45
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