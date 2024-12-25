Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 26 декабря в 14:30 по Киеву
26 декабря на «Этихад» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.
Манчестер Сити
Команда настолько приучила к постоянным успехам, что у нее даже отдельная осечка, разовая ничья, воспринималась как неудача. Но в этом сезоне горожане погрузились в полноценный кризис. Они не выигрывали в Лиге чемпионов в ноябре-декабре, взяв одно очко в трех турах. Кроме того, гранд уже вылетел из Кубка Лиги. А в АПЛ растерял кучу очков, и уже никто не говорит о сохранении титула. Казалось, когда после четырех поражений кряду разгромили Ноттингем Форест, что клуб идет на поправку. Но нет, уже после этого фаворит ограничился ничьей с Кристал Пэлас, а в дерби с Юнайтед, ведя до 87-й минуте, в итоге проиграли. А потом без особенных шансов даже на ничью уступили Астон Вилле, хотя у той тоже были проблемы в нынешнем сезоне.
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Эвертон
Клуб свой провал пережил на старте сезона. Тогда было 4 поражения кряду, причем с Борнмутом и Астон Виллой синие вели в два мяча, но позволяли соперникам делать камбэк на победу. Но Шон Дайш выдержал и этот удар, и после вылета еще и из Кубка Лиги ириски начали показывать футбол на уровне прошлого сезона, цепляясь за очки даже с Арсеналом и обыгрывая потенциальных конкурентов - Кристал Пэлас и Ипсвич. Вулверхэмптон и вовсе разгромили 4:0. Все это позволило перед зимними праздниками оторваться от зоны вылета. В прошлом туре с Челси тоже зацепились за очко, сумев выстоять на 0:0 против клуба, что на тот момент шел уверенно вторым в турнирной таблице.
Статистика личных встреч
С 2018-го года, в 14 крайних очных поединках, синие только однажды взяли ничью, проиграв все остальные матчи.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что горожане наконец-то сумеют выиграть, причем достаточно солидно. Но ириски сейчас набрали форму, и могут создать проблемы такому чемпиону. Ставим на то, что гости выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,88).
14:30
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ТМ 2.5 моя ставка за 2.45