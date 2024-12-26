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Испания
26 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:08
512
0

Агент уже в Манчестере. Барселона может потерять звездного игрока

Данные Ольмо контактировал с двумя клубами АПЛ

26 декабря 2024, 17:07 | Обновлено 26 декабря 2024, 17:08
512
0
Агент уже в Манчестере. Барселона может потерять звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Агент полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо провел несколько важных встреч в Манчестере.

Отмечается, что представитель футболиста ведет переговоры с двумя клубами из Манчестера – «Юнайтед» и «Сити», которые заинтересованы подписать игрока в качестве свободного агента. Подобное может случиться, если «Барселоне» не удастся зарегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.

После возвращения в каталонский клуб Дани отыграл 15 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника шесть голов и одна результативная передача.

Ранее писалось, что «Барселона» заверила фанатов и игрока в том, что успеют вовремя оформить регистрацию.

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Андрій Вітренко Источник: Footboom
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