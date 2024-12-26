Агент уже в Манчестере. Барселона может потерять звездного игрока

Агент полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо провел несколько важных встреч в Манчестере.

Отмечается, что представитель футболиста ведет переговоры с двумя клубами из Манчестера – «Юнайтед» и «Сити», которые заинтересованы подписать игрока в качестве свободного агента. Подобное может случиться, если «Барселоне» не удастся зарегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.

После возвращения в каталонский клуб Дани отыграл 15 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника шесть голов и одна результативная передача.

Ранее писалось, что «Барселона» заверила фанатов и игрока в том, что успеют вовремя оформить регистрацию.