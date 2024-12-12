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  4. В Барселоне заверили, что зарегистрируют Дани Ольмо
Испания
12 декабря 2024, 15:35 |
321
0

В Барселоне заверили, что зарегистрируют Дани Ольмо

Спортивный директор клуба Деку сообщает, что ситуация контролируемая

12 декабря 2024, 15:35 |
321
0
В Барселоне заверили, что зарегистрируют Дани Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с регистрацией Дани Ольмо, который после 31 декабря потеряет возможность играть за команду.

«Мы контролируем ситуацию и до конца этого месяца решим вопрос. Дани Ольмо - очень важный игрок для «Барселоны». Сейчас мы работаем над юридическими аспектами, но в клубе все спокойны.

Дани также спокоен. Он доверяет процессу и сосредоточен исключительно на футболе. Сейчас важно, чтобы все были настроены на результат, а не на внутренние дела клуба», – прокомментировал Деку.

«Барселона» рассматривает возможность привлечения дополнительных средств, чтобы удержать своих игроков. В то же время каталонский клуб должен сократить расходы, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что в случае невозможности регистрации Дани Ольмо игрок сможет покинуть клуб бесплатно.

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Деку Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Ольмо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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