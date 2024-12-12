В Барселоне заверили, что зарегистрируют Дани Ольмо

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с регистрацией Дани Ольмо, который после 31 декабря потеряет возможность играть за команду.

«Мы контролируем ситуацию и до конца этого месяца решим вопрос. Дани Ольмо - очень важный игрок для «Барселоны». Сейчас мы работаем над юридическими аспектами, но в клубе все спокойны.

Дани также спокоен. Он доверяет процессу и сосредоточен исключительно на футболе. Сейчас важно, чтобы все были настроены на результат, а не на внутренние дела клуба», – прокомментировал Деку.

«Барселона» рассматривает возможность привлечения дополнительных средств, чтобы удержать своих игроков. В то же время каталонский клуб должен сократить расходы, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что в случае невозможности регистрации Дани Ольмо игрок сможет покинуть клуб бесплатно.

