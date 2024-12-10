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Испания
10 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:01
750
0

Если не попадет в заявку. Барселона отпустит своего игрока бесплатно

Дани Ольмо может не попасть в регистрационный список команды

10 декабря 2024, 16:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:01
750
0
Если не попадет в заявку. Барселона отпустит своего игрока бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может уже в январе покинуть команду бесплатно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, из-за травмы игрок был исключен из списка заявленных в Ла Лиге. Это обострило проблемы каталонцев с зарплатной ведомостью. В связи с этим руководство клуба предложило Ольмо внести в контракт пункт о возможном его расторжении в случае проблем с регистрацией.

Дани Ольмо имеет действующий контракт с «Барселоной» до 2030 года. Сам футболист неоднократно заявлял, что доверяет руководству клуба и не намерен его покидать.

Ранее стало известно, что Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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