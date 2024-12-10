Если не попадет в заявку. Барселона отпустит своего игрока бесплатно

26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может уже в январе покинуть команду бесплатно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, из-за травмы игрок был исключен из списка заявленных в Ла Лиге. Это обострило проблемы каталонцев с зарплатной ведомостью. В связи с этим руководство клуба предложило Ольмо внести в контракт пункт о возможном его расторжении в случае проблем с регистрацией.

Дани Ольмо имеет действующий контракт с «Барселоной» до 2030 года. Сам футболист неоднократно заявлял, что доверяет руководству клуба и не намерен его покидать.

Ранее стало известно, что Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины.