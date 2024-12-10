Если не попадет в заявку. Барселона отпустит своего игрока бесплатно
Дани Ольмо может не попасть в регистрационный список команды
26-летний испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо может уже в январе покинуть команду бесплатно.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, из-за травмы игрок был исключен из списка заявленных в Ла Лиге. Это обострило проблемы каталонцев с зарплатной ведомостью. В связи с этим руководство клуба предложило Ольмо внести в контракт пункт о возможном его расторжении в случае проблем с регистрацией.
Дани Ольмо имеет действующий контракт с «Барселоной» до 2030 года. Сам футболист неоднократно заявлял, что доверяет руководству клуба и не намерен его покидать.
Ранее стало известно, что Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины.
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