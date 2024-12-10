Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины

Мадридский «Реал» продолжает серьезно интересоваться украинским защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, в королевском клубе готовы отдать «вишням» защитника Франа Гарсию как часть сделки по трансферу 22-летнего футболиста национальной сборной Украины. Ранее сообщалось, что «Борнмут» заинтересован в подписании Франа Гарсии.

Однако отмечается, что договориться о такой сделке будет нелегко, ведь «сливочным» все равно придется заплатить «Борнмуту» определенную сумму денег.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. На счету Франа Гарсии 17 поединков в этой кампании, также без голов и без ассистов.