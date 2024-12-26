Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» интересуется 28-летним правым вингером «Шахтера» и сборной Украины Александром Зубковым.

Главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу импонирует универсализм Зубкова, который способен сыграть на любом из флангов атаки, а также выполнять функции классической «десятки» и даже центрального нападающего.

«Трабзонспор» уже связывался через посредников с Зубковым, чтобы поинтересоваться условиями потенциального трансфера.

Сообщается, что пока никаких предложений «Шахтеру» по футболисту «Трабзонспор» не делал. Турки готовы будут сесть за стол переговоров, если «созреют условия».

Контракт Зубкова с «горняками» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличившись в них 7 голами и 6 ассистами.