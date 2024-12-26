Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 17:46 |
621
20

Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?

Турецкий клуб изучает возможность подписания украинского вингера

26 декабря 2024, 17:46 |
621
20
Трабзонспор уже контактировал с Зубковым. Когда сделают запрос Шахтеру?
shakhtar.com. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» интересуется 28-летним правым вингером «Шахтера» и сборной Украины Александром Зубковым.

Главному тренеру «Трабзонспора» Шенолу Гюнешу импонирует универсализм Зубкова, который способен сыграть на любом из флангов атаки, а также выполнять функции классической «десятки» и даже центрального нападающего.

«Трабзонспор» уже связывался через посредников с Зубковым, чтобы поинтересоваться условиями потенциального трансфера.

Сообщается, что пока никаких предложений «Шахтеру» по футболисту «Трабзонспор» не делал. Турки готовы будут сесть за стол переговоров, если «созреют условия».

Контракт Зубкова с «горняками» рассчитан до конца сезона-2026/27.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отличившись в них 7 голами и 6 ассистами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
Эвертон вернется на трансферный рынок. Команде Миколенко нужно усиление
Трое из Шахтера. Украинский тренер назвал игроков, разочаровавших в УПЛ
Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: 61trabzonhaber.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Футбол | 25 декабря 2024, 22:02 0
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ
Даже бесплатно. Реал отказался от подписания мировой суперзвезды из АПЛ

Вирджила ван Дейк на «Бернабеу» ждать не стоит

ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Футбол | 25 декабря 2024, 23:51 6
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился

Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года

«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью
Футбол | 26.12.2024, 14:21
«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью
«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Футбол | 26.12.2024, 09:00
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
Матч Ливерпуль - Лестер могут перенести из-за густого тумана
Футбол | 26.12.2024, 18:15
Матч Ливерпуль - Лестер могут перенести из-за густого тумана
Матч Ливерпуль - Лестер могут перенести из-за густого тумана
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Бедные турки.
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Ctrl+Alt+Del
Нах! Пох
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ctrl+Alt+Del
ХФєдя знову всрався під себе 
Воняє пиздц як
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Віталій Ткачук
Якщо є можливість, - хай продають. Гравець посередній, але в 28 років можна відпустити. Як там в якцапів: "отряд не заметит потерю бойца").
Ответить
0
Отаман
Дуже добротний футболіст🥳
Ответить
-1
AK.228
Я думаю за 5-6 млн отпустят смело 
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
Дыряво с пердя🤣
От шляпарен очки из дыр очки за 3 млн☝️трабзон отказался, зубчик у них в приоритете
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 7
Футбол
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз
25.12.2024, 00:11 5
Бокс
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
25.12.2024, 00:25 5
Бокс
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
Последний шанс. Известно, после какого матча могут уволить Гвардиолу
25.12.2024, 12:29 2
Футбол
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
Чисора позвонил Усику после реванша с Фьюри. Известно, о чем говорили
25.12.2024, 01:08 4
Бокс
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем