Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков заинтересовал представителя турецкой Суперлиги. «Трабзонспор» активно следит за вигером.

Как сообщает издание Sportx.com, главный тренер команды Шенол Гюнеш планирует обновить состав с целью укрепить команду для следующего года, при этом готов идти на жертвы этого сезона.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач. В «Трабзонспоре» выступает украинец Арсений Батагов. 22-летний защитник сыграл всего три матча за клуб.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» трудоустроился в итальянском «Дженоа», в составе которого выступает украинец Руслан Малиновский.