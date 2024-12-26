Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Александр Зубков может сменить клубную прописку
Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков заинтересовал представителя турецкой Суперлиги. «Трабзонспор» активно следит за вигером.
Как сообщает издание Sportx.com, главный тренер команды Шенол Гюнеш планирует обновить состав с целью укрепить команду для следующего года, при этом готов идти на жертвы этого сезона.
В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач. В «Трабзонспоре» выступает украинец Арсений Батагов. 22-летний защитник сыграл всего три матча за клуб.
Ранее сообщалось, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» трудоустроился в итальянском «Дженоа», в составе которого выступает украинец Руслан Малиновский.
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