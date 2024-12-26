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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 26 декабря 2024, 12:20
766
2

Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца

Александр Зубков может сменить клубную прописку

26 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 26 декабря 2024, 12:20
766
2
Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков заинтересовал представителя турецкой Суперлиги. «Трабзонспор» активно следит за вигером.

Как сообщает издание Sportx.com, главный тренер команды Шенол Гюнеш планирует обновить состав с целью укрепить команду для следующего года, при этом готов идти на жертвы этого сезона.

В нынешнем сезоне Зубков провел 19 матчей за «Шахтер», забив семь голов и сделав шесть результативных передач. В «Трабзонспоре» выступает украинец Арсений Батагов. 22-летний защитник сыграл всего три матча за клуб.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» трудоустроился в итальянском «Дженоа», в составе которого выступает украинец Руслан Малиновский.

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Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Sporx
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Комментарии 2
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Gargantua81
без Зубкова Шахтеру вообще каюк.
Это игрок из тех, которые все время под огнем критики от кузьмичей, но именно он в решающие моменты делает разницу.
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+2
serhiy
Де бля ті кроти обісцяні ,що Шапаренка відправляли ). Ваш "лідер " буде "феєрити " в "великому " чемпіонаті !
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+1
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