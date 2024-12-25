«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Илья может стать игроком ПСЖ
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ, сообщает французский журналист Фарид Руас.
«ПСЖ находится в поисках правого центрального защитника. Приезд украинского игрока «Борнмута» Ильи Забарного – это лишь вопрос нескольких дней», – написал Руас в Twitter.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 17 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.
Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Забарного.
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