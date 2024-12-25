Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Англия
25 декабря 2024, 12:36 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:56
3910
10

«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб

Илья может стать игроком ПСЖ

25 декабря 2024, 12:36 | Обновлено 25 декабря 2024, 12:56
3910
10
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ, сообщает французский журналист Фарид Руас.

«ПСЖ находится в поисках правого центрального защитника. Приезд украинского игрока «Борнмута» Ильи Забарного – это лишь вопрос нескольких дней», – написал Руас в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 17 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры по трансферу Забарного.

По теме:
От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала
Шокирующий трансфер. Жирона может подписать бразильскую легенду Реала
Президент Кривбасса: «У нас есть предложения по определенным игрокам»
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
Бокс | 25 декабря 2024, 08:24 14
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»

Экс-чемпион мира высказался о наследии украинского супертяжеловеса

Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный
Футбол | 25 декабря 2024, 11:59 0
Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный
Награждены лучшие спортсмены года, рейтинг для Усика, куда уйдет Забарный

Главные новости за 24 декабря на Sport.ua

«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 25.12.2024, 09:32
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
«Я опустошен, очевидная победа». Тренер Джошуа – об реванше Усик – Фьюри 
Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин
Футбол | 25.12.2024, 09:33
Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин
Леоненко назвал лучшего кипера Украины в 2024 году. Не Трубин и не Лунин
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Футбол | 24.12.2024, 14:08
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NadalKing
Не дай Бог,в одной команде с рашистом..
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
pricolist
Сподіваюсь, що це фейк. Йти в це дно не має сенсу 
Ответить
+10
Boodya
Тільки не туди
Ответить
+5
serhiy
Та ну нах (((.
Ответить
+4
c_a_p2
Не жер мельдонію. Просто грав... 
Тепер можна і на підвищення. 
Ответить
+3
as and
питанням кiлькох днiв повинно стати ЗВiЛЬНЕННЯ -недожурналiста-за клiкбейт . як що сам бовдур то це не значить шо Забарний бовдур).
Ответить
+2
AK.228
Жаль , что Илья в этой ситуации ничего не решает 
Для трофеев и признания - лучше бы конечно в Реал 
Ответить
+1
Владислав Антонов
Повірю, коли інсайдером виступить Ді Марціо або Романо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
24.12.2024, 09:13 9
Футбол
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
24.12.2024, 07:59
Футбол
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
23.12.2024, 20:48 1
Бокс
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
23.12.2024, 09:25
Бокс
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
«Не понимаю их». Экс-тренер Майка Тайсона назвал счет 2 боя Усик – Фьюри
23.12.2024, 20:11
Бокс
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
24.12.2024, 17:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем