«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге

Испанский «Реал» разгневан из-за позднего начала матчей в чемпионате Испании – подопечные Карло Анчелотти не хотят постоянно играть в 21:00.

По данным местных источников, расписание вечерних матчей начинает раздражать игроков «Реала», которые почти всегда играют в 21:00. С начала сезона раньше этого времени стартовали только два матча: против «Леганеса» (18:30) и «Пачуки» в Межконтинентальном кубке (20:00).

В клубе понимают, что есть требования телекомпаний, но такая ситуация раздражает футболистов мадридского клуба. Игрок «Реала» на правах анонимности сообщил:

«Мы устали идти домой в 3 часа ночи после каждого выездного матча, а на следующий день спешить на тренировку. С таким количеством матчей сложно отдыхать, представьте себе наше самочувствие с такими графиками. Мы достигли точки, когда нормализовали ситуацию, но это ненормально».

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании – подопечные Анчелотти набрали 40 баллов и всего на одно очко отстают от лидера – «Атлетико».

Ранее сообщалось, что звездный футболист «сливочных» может уйти в другой клуб.