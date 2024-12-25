Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
Испания
25 декабря 2024, 14:01 |
1094
4

«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге

Подопечные Карло Анчелотти не хотят играть поздние матчи в чемпионате

25 декабря 2024, 14:01 |
1094
4
«Мы устали». Реал раздражен ситуацией в испанской Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Испанский «Реал» разгневан из-за позднего начала матчей в чемпионате Испании – подопечные Карло Анчелотти не хотят постоянно играть в 21:00.

По данным местных источников, расписание вечерних матчей начинает раздражать игроков «Реала», которые почти всегда играют в 21:00. С начала сезона раньше этого времени стартовали только два матча: против «Леганеса» (18:30) и «Пачуки» в Межконтинентальном кубке (20:00).

В клубе понимают, что есть требования телекомпаний, но такая ситуация раздражает футболистов мадридского клуба. Игрок «Реала» на правах анонимности сообщил:

«Мы устали идти домой в 3 часа ночи после каждого выездного матча, а на следующий день спешить на тренировку. С таким количеством матчей сложно отдыхать, представьте себе наше самочувствие с такими графиками. Мы достигли точки, когда нормализовали ситуацию, но это ненормально».

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании – подопечные Анчелотти набрали 40 баллов и всего на одно очко отстают от лидера – «Атлетико».

Ранее сообщалось, что звездный футболист «сливочных» может уйти в другой клуб.

По теме:
Легенда Реала может покинуть клуб. Назван возможный вариант
От Лунина к Зинченко. Арсенал хочет арендовать звезду Реала
Адесанья, Прохазка, Потеря. Где и когда состоятся самые интересные бои UFC?
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид расписание Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
Бокс | 25 декабря 2024, 08:24 14
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»

Экс-чемпион мира высказался о наследии украинского супертяжеловеса

Заиграют за сборную? Бразилец из УПЛ имеет украинские корни
Футбол | 25 декабря 2024, 10:53 3
Заиграют за сборную? Бразилец из УПЛ имеет украинские корни
Заиграют за сборную? Бразилец из УПЛ имеет украинские корни

Владислав Лупашко высказался о Жане Педросо

Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Бокс | 24.12.2024, 16:40
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Футбол | 25.12.2024, 11:04
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Не Бущан. Президент Динамо признался, кто сейчас лучший украинский вратарь
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Футбол | 24.12.2024, 14:08
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Илья Забарный и его пять вариантов продолжения карьеры
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
«Ми втомилися йти додому о третій годині ночі після кожного виїзного матчу, а наступного дня поспішати на тренування»
А автобусом з України до Німеччини і назад не пробували?
Ответить
+3
Перець
а мільйоні отримувати не втомились
Ответить
+2
an52
Так професійний спорт передбачає втому і всілякі незручності - хіба ні?
Ответить
+1
Gargantua81
может им больше платить?
а то люди не понимают за что так мучаются
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал форварда Динамо на полгода
23.12.2024, 18:46 3
Футбол
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
«Не понимаю Мудрика». Журналист раскритиковал игрока за приезд на бой Усика
24.12.2024, 17:08 17
Футбол
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
Легендарный Баффер оценил решение отдать победу Усику против Фьюри
23.12.2024, 09:25
Бокс
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
23.12.2024, 20:48 1
Бокс
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было нечестно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
23.12.2024, 08:55 17
Бокс
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 1
Бокс
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем