Вопросов не вызывает. Бразильская звезда Реала может сменить клуб

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может сменить клуб уже зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний страйкер может уйти в аренду. В клубе класс игрока вопросов не вызывает, но желание игрока получать игровое время и желание клуба видеть развитие футболиста ведут к единственному правильному решению: аренда.

Несколько клубов может претендовать на то, что бы Эндрик стал частью их команды, но в Мадриде планируют выбрать тот проект, в котором бразилец будет получать максимально много времени в сочетании с условиями для его развития.

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