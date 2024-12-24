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Испания
24 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:05
421
0

Вопросов не вызывает. Бразильская звезда Реала может сменить клуб

Эндрик может зимой уйти в аренду

24 декабря 2024, 22:04 | Обновлено 24 декабря 2024, 22:05
421
0
Вопросов не вызывает. Бразильская звезда Реала может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик может сменить клуб уже зимой, сообщает Fichajes.

По информации источника, 18-летний страйкер может уйти в аренду. В клубе класс игрока вопросов не вызывает, но желание игрока получать игровое время и желание клуба видеть развитие футболиста ведут к единственному правильному решению: аренда.

Несколько клубов может претендовать на то, что бы Эндрик стал частью их команды, но в Мадриде планируют выбрать тот проект, в котором бразилец будет получать максимально много времени в сочетании с условиями для его развития.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти оценил игру Мбаппе в последних матчах.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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