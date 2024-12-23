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Испания
23 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 23 декабря 2024, 14:37
478
0

«Этот период закончился». Анчелотти оценил игру Мбаппе в последних матчах

Наставник мадридского «Реала» прокомментировал выступление французского футболиста

23 декабря 2024, 14:12 | Обновлено 23 декабря 2024, 14:37
478
0
«Этот период закончился». Анчелотти оценил игру Мбаппе в последних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру французского футболиста Килиана Мбаппе в последних матчх:

«Недавно у нас был серьезный разговор с футболистами. Мы разобрались внутри раздевалки с нашими проблемами. Мы все согласились с трудностями, которые возникли из-за плохих результатов.

Мбаппе проявил самокритичность и благодаря такому настроению смог преодолеть сложную ситуацию. Это уже показывает его лидерские качества. Я сказал, что его период адаптации закончился – он доказывает на футбольном поле, что я был прав», – сказал Анчелотти.

Килиан Мбаппе забил два гола и отдал две результативные передачи в последних матчах против «Пачуки» (3:0) и «Севильи» (4:2). В этом сезоне на счету французского игрока 23 матча, 13 голов и 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Килиан сделал важное заявление о будущем в мадридском «Реале».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Footmercato
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