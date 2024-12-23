«Как тренер сказал». Мбаппе сделал заявление по поводу будущего в Реале

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сделал заявление о своей адаптации в расположении «сливочных». Француз заявил, что готов помогать королевскому клубу добывать трофеи.

С моим приездом в команде многое изменилось, но, как сказал тренер, адаптация закончилась. Я прекрасно себя чувствую, и на поле заметно, что я стал лучше понимать других», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над «Севильей» (4:2).