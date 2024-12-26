Олег ШЕЛАЕВ: «От Шахтера ожидал большего, как в УПЛ, так и в ЛЧ»

Бывший игрок национальной сборной Украины, а ныне авторитетный эксперт Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.

«Прежде всего, от «Шахтера», который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя «горняки» еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.

Разочарован и серией неудач «Динамо» в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.

Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции», – прокомментировал Шелаев.

Зато экс-футболист уверен, что во второй части чемпионата «Шахтер» догонит «Динамо».