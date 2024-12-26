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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 16:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 16:24
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Олег ШЕЛАЕВ: «От Шахтера ожидал большего, как в УПЛ, так и в ЛЧ»

Экс-игрок «Днепра» считает, что борьба за чемпионство в Украине еще впереди

26 декабря 2024, 16:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 16:24
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Олег ШЕЛАЕВ: «От Шахтера ожидал большего, как в УПЛ, так и в ЛЧ»
УАФ. Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины, а ныне авторитетный эксперт Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.

«Прежде всего, от «Шахтера», который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя «горняки» еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.

Разочарован и серией неудач «Динамо» в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.

Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции», – прокомментировал Шелаев.

Зато экс-футболист уверен, что во второй части чемпионата «Шахтер» догонит «Динамо».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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