Олег ШЕЛАЕВ: «От Шахтера ожидал большего, как в УПЛ, так и в ЛЧ»
Экс-игрок «Днепра» считает, что борьба за чемпионство в Украине еще впереди
Бывший игрок национальной сборной Украины, а ныне авторитетный эксперт Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua проанализировал выступления украинских клубов во внутреннем чемпионате и еврокубках.
«Прежде всего, от «Шахтера», который провалился, как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя «горняки» еще сохраняют маленькие шансы спасти сезон.
Разочарован и серией неудач «Динамо» в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем.
Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается и на выступлении наших представителей на международной арене, где они с каждым годом все больше сдают позиции», – прокомментировал Шелаев.
Зато экс-футболист уверен, что во второй части чемпионата «Шахтер» догонит «Динамо».
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