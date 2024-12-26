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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 15:35 |
234
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»

Экс-игрок сборной Украины подытожил сезон 2024 года

26 декабря 2024, 15:35 |
234
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Весной Шахтер не догонит Динамо»
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины, а ныне авторитетный эксперт Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от второй части сезона в украинском футболе:

– Если честно, то я не думал, что «Динамо» так оторвется от преследователей. Это одно из отличий текущего чемпионата УПЛ от предыдущих.

– Можно ли сказать, что вопрос о победителе золотых медалей уже снят с повестки дня?

– Нет. По разным причинам уровень участников УПЛ заметно выровнялся, и грандам украинского футбола нужно быть начеку в каждом матче. И хотя после вылета в январе из еврокубков «Динамо» и «Шахтёр» смогут сосредоточиться только на внутренней арене, их соперники постараются усложнить им жизнь. На мой взгляд, упорная борьба на обоих полюсах турнирной таблицы будет продолжаться до последних матчей.

– На ваш взгляд, какие команды всё-таки займут места на пьедестале?

– «Динамо», «Шахтёр» и «Александрия». Хотя многое будет зависеть от того, как в ближайшие месяцы киевляне поработают на трансферном рынке. Им срочно нужно усиление.

– А кто не избежит прямого вылета?

– «Ингулец» и «Черноморец». Одесситы серьёзно пострадают из-за трансферного бана.

– Кого бы вы назвали открытием 2024 года в украинском футболе?

– Из тех, кто выступает в УПЛ, радует прогресс Александра Назаренко из «Полесья», а из наших легионеров заметно прибавляет «англичанин» Илья Забарный.

– А от кого ожидали большего?

– Прежде всего от «Шахтёра», который провалился как в УПЛ, так и в Лиге чемпионов. Хотя «горняки» всё ещё сохраняют небольшие шансы спасти сезон. Разочаровала также серия неудач «Динамо» в Лиге Европы. К сожалению, имеем то, что имеем. Невысокий уровень УПЛ где-то негативно сказывается на выступлениях наших представителей на международной арене, где они с каждым годом всё больше теряют позиции.

– Тогда как вы оцениваете шансы национальной сборной Украины в марте в Лиге наций, соревнования в которой стартовали в этом году?

– Знаете, в стыковых матчах возможно всё, поэтому считаю, что с бельгийцами украинцы могут добиться желаемого результата.

– А на помощь в этих противостояниях Михаила Мудрика, который оказался вовлечён в допинговый скандал, украинцы могут рассчитывать?

– Думаю, что без его дисквалификации не обойдётся. Сейчас важно приложить усилия, чтобы украинец вообще не оказался надолго вне футбола.

Ранее мы сообщали, что появились новые фото и подробности свадьбы голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Олег Шелаев инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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