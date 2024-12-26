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  4. Появились новые фото и подробности свадьбы Трубина
Португалия
26 декабря 2024, 13:34 |
1102
0

Появились новые фото и подробности свадьбы Трубина

Торжественное мероприятие состоялось в Лиссабоне

26 декабря 2024, 13:34 |
1102
0
Появились новые фото и подробности свадьбы Трубина
Correio da Manha

Издание Correio da Manha опубликовало новые фото и подробности свадьбы украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина и Марины Галаган.

Сообщается, что торжественное мероприятие состоялось в отеле Синтра, который находится в окрестностях Лиссабона. Также издание опубликовало эксклюзивные фото молодоженов, которые были сделаны во время свадьбы.

В сезоне 2024/25 на счету Трубина 22 матча, 15 пропущенных мячей и 11 сыгранных поединков на ноль во всех турнирах.

Интересно, что ранее в Лиссабон прилетел вингер Челси и сине-желтых Михаил Мудрик, который является другом Трубина. Скорее всего, целью поездки Михаила в столицу Португалии была именно свадьба Анатолия.

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Бенфика фото свадьба сборная Украины по футболу lifestyle Анатолий Трубин Марина Галаган
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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