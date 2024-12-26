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  4. ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 10:42 |
1165
1

ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье

Александра Драмбаева подожгла социальные сети

26 декабря 2024, 10:42 |
1165
1
ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье
Instagram. Александра Драмбаева

Александра Драмбаева, жена украинского защитника «Кривбасса» Александра Драмбаева, подожгла социальные сети горячим снимком в Instagram-stories.

Возлюбленная экс-игрока донецкого «Шахтера» сделала фото в зеркале, позируя в прозрачном белье - интимные детали подтянутого тела пришлось закрывать волосами или эмодзи.

Напомним, Александр и Александра поженились еще в ноябре 2023 года. До этого пара находилась в отношениях еще как минимум 3 года.

ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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