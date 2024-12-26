ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье
Александра Драмбаева подожгла социальные сети
Александра Драмбаева, жена украинского защитника «Кривбасса» Александра Драмбаева, подожгла социальные сети горячим снимком в Instagram-stories.
Возлюбленная экс-игрока донецкого «Шахтера» сделала фото в зеркале, позируя в прозрачном белье - интимные детали подтянутого тела пришлось закрывать волосами или эмодзи.
Напомним, Александр и Александра поженились еще в ноябре 2023 года. До этого пара находилась в отношениях еще как минимум 3 года.
ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье
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