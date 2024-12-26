Александра Драмбаева, жена украинского защитника «Кривбасса» Александра Драмбаева, подожгла социальные сети горячим снимком в Instagram-stories.

Возлюбленная экс-игрока донецкого «Шахтера» сделала фото в зеркале, позируя в прозрачном белье - интимные детали подтянутого тела пришлось закрывать волосами или эмодзи.

Напомним, Александр и Александра поженились еще в ноябре 2023 года. До этого пара находилась в отношениях еще как минимум 3 года.

ФОТО. Жена экс-игрока Шахтера соблазняет снимком в прозрачном белье