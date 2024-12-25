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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 10:49 | Обновлено 25 декабря 2024, 10:50
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Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35

Настало время поговорить о ветеранах «бело-синих», которые все еще продолжают кайфовать от футбола

25 декабря 2024, 10:49 | Обновлено 25 декабря 2024, 10:50
2334
0
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35

Какое-то время назад мы на Sport.ua посвятили отдельный материал бывшим звездам донецкого «Шахтера», которые уже перешагнули за 35-летний рубеж, но все еще продолжают активные выступления.

А сегодня предлагаем поговорить о бывших (подчеркиваем – именно бывших, поэтому в данном списке не будет Андрея Ярмоленко, который в свои 35 все еще остается звездой первой величины для «Динамо» и только по причине перманентных проблем со здоровьем проводит за киевлян не так много матчей, как хотелось бы фанатам и тренерскому штабу команды) игроках киевского «Динамо», которые вписываются в ту же концепцию критериев, что и в материале о «горняках»…

Домагой Вида

Возраст: 35 лет
Гражданство: Хорватия
Клуб: АЕК

Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Наверняка сейчас найдется немало болельщиков «Динамо», которые после прочтения имени Домагоя Виды подумают нечто вроде: «Эх, были же времена, когда в нашей команде играли такие легионеры!» Откровенно говоря, хорват Вида действительно был звездой первой величины для украинской Премьер-лиги, даже несмотря на то, что играл отнюдь не на атакующей позиции, где футболистам априори легче понравиться фанатам и заслужить от них похвалу.

Вида перешел в киевское «Динамо» в январе 2013 года из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На тот момент он уже был футболистом национальной сборной Хорватии, и даже имел опыт выступлений за команду из топ-чемпионатов. Что правда, в «Байере», где Домагой провел сезон-2010/11, центрбеку удалось сыграть только один поединок в Бундеслиге, а затем он вернулся на родину – в загребское «Динамо», откуда и переехал впоследствии в Украину.

За «Динамо» Вида добросовестно отыграл все пять лет, на которые изначально был рассчитан его контракт. Во многом благодаря уверенным действиям Домагоя в обороне, киевлянам удалось прервать чемпионскую гегемонию «Шахтера», и в сезонах-2014/15, 2015/16 завоевать «золотые» награды в УПЛ. Также Вида помог «бело-синим» в сезоне-2014/15 добраться до четвертьфинала Лиги Европы, а в двух последующих – играть в основной сетке Лиги чемпионов, где «Динамо», увы, в последние годы не такой уж и частый гость…

В общей сложности Вида сыграл 160 официальных матчей за «Динамо» (13 голов, 8 ассистов), а затем, в январе 2018-го, на правах свободного агента перешел в «Бешикташ». Тогда хорвата обвиняли в том, что он не позволил руководству «бело-синих» заработать на своей продаже, но… Вида просто использовал те правила, которые существуют в футболе, и вряд ли он виноват в том, что боссы «Динамо» так и не выбрали подходящий момент для его выгодной продажи, хотя предложений у украинского гранда хватало.

В Турции Вида провел четыре с половиной года, становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а летом 2022-го, также на условиях свободного агента, уехал в Грецию, где выступает и по сей день в составе АЕКа. С афинянами Домагой пока сумел выиграть лишь национальный Кубок, но в свои 35 лет он является капитаном и одним из стержневых футболистов для этой команды, которая в текущем сезоне является (как минимум пока!) реальным претендентом на чемпионство в греческой Суперлиге.

Браун Идейе

Возраст: 36 лет
Гражданство: Нигерия
Клуб: «Эньимба»

ФК Эньимба. Браун Идейе

Нигерийский форвард Браун Идейе провел в «Динамо» лишь три года – с 2011-го по 2014-й, однако хорошо запомнился как фанатам «бело-синих», так и многим болельщикам команд, против которых играл в футболке киевлян. За столичный гранд Идейе провел 107 официальных матчей во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал 12 результативных передач.

Трансфер Идейе из «Сошо» обошелся казне «Динамо» недешево – в 9 миллионов евро. Однако это именно тот пример, когда селекция киевского клуба угадала на все сто процентов! Браун действительно отличался отличной реализацией, потрясающим голевым чутьем, умением сыграть и технично, и быстро, и умно. Впрочем, какими-то серьезными трофеями с «Динамо» Идейе разжиться так и не посчастливилось, так как его выступления за киевлян пришлись на смутный период в истории команды. За три года «Динамо» с нигерийским форвардом выиграло только один Кубок Украины, поэтому понять стремление Брауна покинуть Украину летом 2014-го было вполне возможно, и не только по причине разгоравшейся уже в ту пору российско-украинской войны, начавшейся с аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

Летом 2014-го Идейе за 12,6 миллионов евро был продан в «Вест Бромвич». Однако в английской Премьер-лиге провел всего сезон (24 матча, 4 гола, 2 ассиста), а затем за 5,4 миллионов евро переехал в «Олимпиакос». В стане «красно-белых» Идейе регулярно забивал и помог команде взять два чемпионства, однако еще в середине второго своего сезона уехал в Китай, где 12 миллионов евро за него не поскупился выложить «Тяньцзинь Тэда» (ныне этот клуб называется «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»). В Поднебесной африканец получил шикарную зарплату (3,5 миллиона евро в год), однако хорошо провел только 12 месяцев, после чего его отправили в «Малагу», а по возвращении оттуда Идейе, как сам он признавался впоследствии в одном из интервью, «пережил настоящий ад».

Вообще вояж в Китай у Идейе случился только из-за денег, причем решение было вызвано позицией супруги нигерийца. Об этом футболист не так давно рассказал следующее: «У меня не было планов ехать в Китай, «Олимпиакос» получил предложение от «Тяньцзинь Тэда», от которого они не смогли отказаться, после чего мой агент вел переговоры с китайцами о моей зарплате и бонусах. Когда я увидел такие длинные цифры и сказал об этом жене, она мгновенно собрала мой чемодан, чтобы я мог уехать уже на следующий день». Что правда, в китайской Суперлиге Идейе провел только 14 матчей и забил 4 мяча, а затем его посчитали недостаточно эффективным и отправили в аренду в «Малагу». По возвращении из Испании Браун, по его собственным заверениям, столкнулся с «настоящим адом» в Китае, так как его без объяснения причин перевели тренироваться с молодежной командой, где он провел около полугода. Из-за подобной позиции руководства китайского клуба Идейе выпал из футбола на год, то тренируясь с командой U-21, то решая вопросы с расторжением контракта…

Летом 2019 года Идейе вернулся в большой футбол, подписав контракт с греческим «Арисом». Затем поиграл за турецкий «Гезтепе» и «Аль-Ярмук» из Кувейта, а буквально на днях стал футболистом нигерийского клуба «Эньимба», который является единственным представителем своей страны, когда-либо побеждавшим в Лиге чемпионов АФК и ее прародителе – Африканском Кубке чемпионов.

Роман Еременко

Возраст: 37 лет
Гражданство: Финляндия
Клуб: «Гнистан»


apu.fi. Роман Еременко

Этнический россиянин с финским паспортом Роман Еременко появился в «Динамо» летом 2008 года, и его трансфер также можно смело называть одним из наиболее успешных в современной истории столичного клуба. Поначалу «бело-синие» арендовали Еременко у итальянского «Удинезе», где тот не сумел проявить себя, а спустя год выкупили контракт Романа за 5 миллионов евро.

В «Динамо» Еременко отличался великолепной работой в центре поля. За три сезона финский хавбек сыграл 127 матчей за киевлян, отличившись 7 забитыми мячами и 27 результативными передачами. В какой-то момент Еременко был безусловным лидером «Динамо», в рядах которого в сезоне-2008/09 выиграл чемпионский титул в УПЛ, а также добрался до полуфинала Кубка УЕФА.

В конце августа 2011 года Еременко выразил желание уехать в российский чемпионат, где почти 13 миллионов евро за него заплатил «рубин». Спустя три года Роман сменил казань на москву, подавшись в цска, где его карьера, в конечном итоге, и пошла «под откос». В 2016-м году Еременко был отстранен от игры в футбол из-за употребления кокаина, а вернувшись в дело после бана поиграл за «спартак» и «ростов».

В феврале 2021-го Еременко оказался невостребованным в статусе свободного агента, но летом 2022-го вернулся в футбол, переехав в Финляндию, где и начиналась его профессиональная карьера. С тех пор Роман поиграл в тамошней Вейккауслиге за ХИФК, «Хонку», а в настоящий момент имеет контракт с клубом «Гнистан», который рассчитан до 31 декабря. Как сложится карьера финского хавбека после этой даты – пока неизвестно…

Виторину Антунеш

Возраст: 37 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: «Пасуш де Феррейра»

Виторину Антунеш появился в «Динамо» в феврале 2015 года. За его трансфер киевский клуб заплатил испанской «Малаге» 6 миллионов евро, а Сергей Ребров получил в свое распоряжение на левый фланг обороны футболиста с опытом выступлений за национальную сборную Португалии.

При Реброве Антунеш был важной частью первой команды «Динамо», и сыграл за нее 78 официальных матчей (5 голов, 2 ассиста), выиграв два чемпионства в УПЛ, а также Кубок и Суперкубок Украины. А вот после ухода Сергея с поста главного тренера «бело-синих» и прихода на эту должность Александра Хацкевича, перспективы Антунеша в «Динамо» заметно померкли. Неудивительно, что вскоре Виторину был отправлен в аренду в «Хетафе», а на позицию левого фулбека киевский клуб подписал хорвата Йосипа Пиварича, также подтянув из молодежной команды талантливого воспитанника Виталия Миколенко.

После завершения аренды «Хетафе» выкупил Антунеша у «Динамо» за 2,5 миллиона евро, и португалец провел еще два сезона в Ла Лиге, хотя ключевым игроком для «темно-синих» являлся только в первом из них. В августе 2020-го левый защитник на правах свободного агента перебрался в лиссабонский «Спортинг», а еще через год подписал контракт с командой «Пасуш де Феррейра», где еще в сезоне-2006/07 сумел проявить себя так, что его заприметили и позвали играть в «Рому».

В сезоне-2022/23 «Пасуш де Феррейра» вылетел из португальской Примейры, и до сих пор выступает во втором по силе дивизионе тамошнего футбола. Однако для Антунеша это не стало проблемой, и он продолжает выступать за «бобров», где пользуется авторитетом и имеет статус капитана команды. Его контракт действует до лета 2025-го и был пролонгирован в июне нынешнего года.

Джермейн Ленс

Возраст: 37 лет
Гражданство: Нидерланды
Клуб: «Реал Срананг»

vi.nl. Джермейн Ленс

Казалось бы, в мае нынешнего года Джермейн Ленс объявил о завершении карьеры, так о каком продолжении выступлений может идти речь сейчас? Но, как видим, у нидерландского вингера суринамского происхождения «семь пятниц на неделе», так как в середине августа он подписал договор о сотрудничестве с амстердамской командой «Реал Срананг», выступающей в пятом по силе дивизионе нидерландского футбола и имеющей тесные связи с выходцами из Суринама, проживающими в районе Амстердама.

Ленс перешел в «Динамо» из ПСВ летом 2013 года за 9 миллионов евро. Тогда в столице Украины собирали мощную команду под Олега Блохина, но тому так и не удалось показать достойный результат, ведь в сезоне-2013/14 «бело-синие» финишировали рекордно низко – лишь на четвертой строчке. Впрочем, Ленс пригодился Сергею Реброву, который сменил Блохина на посту коуча «Динамо». С ним во главе и с Джермейном в составе «Динамо» более чем уверенно выиграло УПЛ-2014/15, причем нидерландский вингер отличился 5 голами и 10 ассистами в 21 поединке чемпионата.

В июле 2015-го Ленса за 11,4 миллионов евро продали в «Сандерленд», но проявить себя в английской Премьер-лиге так же ярко, как это удавалось в украинской, у Джермейна не получилось. Впоследствии нидерландец был продан за 4 миллиона евро в «Бешикташ», где несколько сезонов был игроком основы, хотя и не разжился никакими трофеями в Турции.

После ухода из «Бешикташа» у Ленса возникли проблемы с лишним весом. В какой-то момент, как признавался нидерландец, весы под ним показывали 110 кг! В этот момент Джермейн начал тренироваться с «Реал Срананг», где, по его словам, «пятидесятилетние мужики бегали быстрее». Впрочем, Ленсу удалось привести свою физическую форму к более-менее приемлемым показателям, и еще два года он поиграл во Франции за «Версаль» – на уровне тамошнего третьего дивизиона. Летом 2024-го, после ухода из французской команды, Ленс сперва объявил о завершении карьеры, но затем передумал и вновь согласился играть за «Реал Срананг».

Примечательно, что изначально Ленс хотел выступать за команду-ветеранов «Реал Срананг», где раз в неделю собираются для тренировок и матчей игроки в возрасте 35+. Но затем Джермейна уговорили помочь и первой команде клуба, которая ставит перед собой задачи повыситься в классе. Интересно также, что тренирует «Реал Срананг» 30-летний Данзелл Гравенберх, который параллельно является футболистом «Ден Босха» из второго дивизиона, а также братом 22-летней звезды «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха.

Очевидно, что уровень спортивных задач в «Реал Срананг» у Джермейна Ленса далеко несопоставим с тем, к чему привыкли почитатели таланта нидерландского вингера, но… Кто знает, может, амстердамская команда поможет экс-звезде «Динамо» сделать следующий шаг в профессиональном развитии – например, перейти на тренерскую стезю, о чем в Нидерландах пока еще осторожно, но поговаривают…

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статьи эксклюзив Динамо Киев Домагой Вида Браун Идейе Роман Еременко Виторину Антунеш Джермейн Ленс
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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