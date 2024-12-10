Пять экс-звезд Шахтера, которые продолжают играть, хотя им уже за 35

За последнее время «Шахтер» существенно омолодился. Летом клуб покинули 34-летний Ярослав Ракицкий, 32-летний Артур Рудько, 31-летний Андрей Тотовицкий и 30-летний Иван Петряк. По состоянию на текущий момент в стане «горняков» есть только один футболист, возраст которого подходит под категорию «30+» – это 35-летний Тарас Степаненко. Да и то капитан, который является 10-кратным чемпионом Украины, уже не имеет стабильной игровой практики, появляясь на поле лишь эпизодически, а многие эксперты и болельщики активно советуют Тарасу всерьез задуматься о завершении карьеры.

В футболе возраст 35+ действительно является своего рода «границей», после достижения которой многие исполнители уходят на покой. Что правда, есть и немало неугомонных ветеранов, продолжающих активные выступления: кто – на высоком уровне, кто – на уровне пониже. И сегодня мы предлагаем вам вспомнить пятерых бывших исполнителей «Шахтера», имевших в донецкой команде звездный статус, которые даже после 35-летия не потеряли мотивации тренироваться и играть в футбол.

Генрих Мхитарян

Возраст: 35 лет

Гражданство: Армения

Клуб: «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Мхитарян провел в «Шахтере» всего три года, однако этого оказалось для армянина более чем достаточно, чтобы стать звездой команды и оставить после себя существенный след в истории. Помимо семи трофеев, выигранных с «горняками» (три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок Украины), Мхитарян также в сезоне-2012/13 установил рекорд украинской Премьер-лиги по количеству забитых мячей за один розыгрыш турнира – 25. С тех пор реально побить это достижение могли только два игрока – Алекс Тейшейра и Артем Довбик. Однако первый, имея в активе 22 гола уже к зимней паузе УПЛ-2015/16, решил уехать за «длинным юанем» в Китай, а второй в сезоне-2022/23 так и не дотянул на финише, остановившись на отметке в 24 точных удара.

Летом 2013 года Мхитарян за 27,5 миллионов евро перешел в дортмундскую «Боруссию», став самым дорогостоящим армянским футболистом в истории. Впоследствии Генриху удалось переписать рекордную сумму до показателя в 42 миллиона евро – именно столько за его трансфер летом 2016-го заплатил «Манчестер Юнайтед». Впрочем, на Туманном Альбионе, в отличие от Украины и Германии, карьера у Мхитаряна складывалась вовсе не так успешно, хотя там он даже успел сменить команду и какое-то время поиграл также за «Арсенал».

Вернуться на прежний высокий уровень игры и результативности Мхитаряну помог переезд в Италию. Сперва армянин выступал за «Рому», а с лета 2022 года является футболистом «Интера». Интересно, что в свои 35 лет Генриху все еще удается оставаться важной фигурой для «нерадзурри», с которыми в минувшем сезоне он впервые в карьере стал чемпионом Италии.

Всего же, кроме упомянутого выше Скудетто, после отъезда из Украины Мхитарян успел выиграть множество различных престижных турниров: Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций с «Ромой», а еще два Суперкубка Германии с «Боруссией», Суперкубок Англии и Кубок лиги с «Манчестер Юнайтед», два Суперкубка и Кубок Италии с «Интером».

И кто его знает, когда Генрих все-таки решит остановиться, ведь пока перед ним, судя по всему, такой вопрос даже не стоит – контракт армянина с «Интером» действует аж до завершения сезона-2025/26.

Тайсон

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: ПАОК

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Тайсон оказался в Украине летом 2010 года, когда его за 6 миллионов евро из «Интернасьонала» подписал «Металлист». Спустя два с половиной сезона бразильский вингер за 15 миллионов евро перебрался в «Шахтер», где провел восемь лет и стал шестикратным чемпионом Украины, а также пятикратным обладателем Кубка страны.

Тайсон был ключевым исполнителем для «горняков» и при Мирче Луческу, и при Паулу Фонсеке, и при Луише Каштру. Что правда, практически никому из этих специалистов, как и ранее Мирону Маркевичу в «Металлисте», не было легко справляться с норовистым характером бразильца. Практически в каждое трансферное окно (особенно – зимнее!) в бразильских СМИ, как грибы после дождя, начинали появляться плаксивые интервью Тайсона, в которых тот рассказывал о желании вернуться на родину. Однако нередко после этого вингер подписывал новый контракт и на какое-то время успокаивался…

Впрочем, весной 2021-го Тайсон все-таки зашел слишком далеко, и его трудовые отношения с «Шахтером» завершились досрочно – стороны расторгли контракт, благодаря чему бразилец получил возможность вернуться в родной для него «Интернасьонал». Что правда, само по себе расставание с «оранжево-черными» для Тайсона вряд ли можно называть красивым, как бы он потом не рыдал на камеру, и не извинялся за свои поступки.

Надо сказать, что возвращение в «Интернасьонал» не принесло счастья ни Тайсону, ни «колорадос». Очень скоро футболист начал упрекать бразильский клуб в плохом к нему отношении, в малом количестве игровой практики и т.д. При этом, Тайсон не упускал моментов напомнить, что ради «Интернасьонала» отказался от шикарного контракта в Украине. Логично, что все это привело к тому, к чему и должно было привести – к досрочному разрыву контракта с «колорадос» в январе 2023-го.

Вскоре после этого бразилец вернулся в Европу, где оформил сотрудничество с греческим клубом ПАОК. Там Тайсон продолжает играть и по настоящий момент, причем Разван Луческу высоко ценит способности бразильца, который в минувшем розыгрыше греческой Суперлиги отличился 5 голами и 10 ассистами в 29 поединках, чем помог «черно-белым» в четвертый раз в истории стать чемпионами.

Виллиан

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Олимпиакос»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

На счету Виллиана 221 матч, 37 забитых мячей и 63 результативные передачи за «Шахтер». Он, безусловно, является одним из наиболее ярких и удачливых бразильских легионеров в истории всего украинского футбола, хотя, как и Тайсон, покидал отечественные просторы не без скандала…

В «Шахтер» Виллиан перебрался летом 2007 года из «Коринтианса», когда ему только-только исполнилось 19. За молодого и перспективного вингера дончане заплатили фантастические по тем временам для украинского, да и бразильского рынков 14 миллионов евро. Это был огромный риск, но в «Шахтере» предпочли на него пойти, так как осознавали, что Виллиан – это и скорость, и техника, и умение брать инициативу на себя в ключевые моменты игры.

И со временем Виллиан действительно стал ключевой фигурой для «горняков». Украинские болельщики наверняка до сих пор помнят два мяча бразильца в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж», которые могли принести «горнякам» заветную ничью на выезде, если бы не гол Мозеса в компенсированное время (2:3). Впрочем, и без этого Виллиан стал в «Шахтере» игроком топ-уровня. Он выиграл Кубок УЕФА в 2009-м, становился 5-кратным чемпионом Украины и 4-кратным обладателем Кубка Украины, а также стал футболистом национальной сборной Бразилии.

Что правда, в начале 2013 года Виллиан устроил демарш руководству «Шахтера» из-за того, что последнее отказалось продать его в «Челси». Бразилец попросту решил саботировать сборы команды, а в какой-то момент заявил в прессе следующее: «Переговоры [с «Шахтером»] вести трудно, уже были истории с несколькими футболистами – Матузалем, Элано... Но со мной тут другой случай. Мне боязно за репутацию клуба в том смысле, что будущие новички из Бразилии теперь могут посмотреть на «Шахтер» под несколько другим углом. «Челси» уже направлял четыре предложения: первое – 20 млн евро, второе – 20 млн + 5 млн бонусами, и два последних – по 25 млн. Кто захочет прийти сюда, чтобы стать узником?»

В «Шахтере» настаивали на том, чтобы была активирована клаусула Виллиана в 35 миллионов евро, и это случилось 31 января 2013 года. Вот только бразилец переехал не в «Челси», а в российский «Анжи»… Очевидно, этот трансфер уже тогда являлся частью какой-то «схемы» и договоренностей между российскими олигархами (напомним, лондонцами на тот момент владел Роман Абрамович), так как уже через полгода Виллиан все же стал игроком «Челси», причем формально за 35,5 миллионов евро. Кто мешал «синим» сразу заплатить эти деньги «Шахтеру», если они якобы затем были выплачены «Анжи»? Впрочем, этот вопрос сегодня уже абсолютно неважен.

В «Челси» Виллиан провел семь лет. За это время он дважды поднимал над головой трофей английской Премьер-лиги, а также выиграл Лигу Европы. Затем бразилец ушел в «Арсенал», где у него не сложилось, и последнее обстоятельство вынудило Виллиана вернуться в родной «Коринтианс». Но в Бразилии футболист внезапно столкнулся с угрозами в адрес его семьи со стороны фанатов, из-за чего даже пришлось обращаться в полицию.

В сентябре 2022-го Виллиан вернулся на Туманный Альбион, где оформил договор с «Фулхэмом», и в течение двух сезонов был важной фигурой для этой команды, доказывая свою состоятельность на уровне АПЛ (58 матчей, 9 голов, 7 ассистов). А вот в начале сентября нынешнего года Виллиан переехал в «Олимпиакос», где пока имеет немного игровой практики из-за перманентных проблем со здоровьем (более месяца бразилец провел в лазарете, залечивая то повреждение лодыжки, то имея мышечный дискомфорт).

Фернандиньо

Возраст: 39 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Атлетико Паранаэнсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

284 матча, 53 забитых мячей и 57 результативных передач – это то, что оставил после себя Фернандиньо в «Шахтере», если опираться только на цифры. А еще он выиграл с «горняками» Кубок УЕФА, 7 чемпионств и 5 Кубков на просторах Украины. Но в целом Фернандиньо навсегда останется в сердцах болельщиков «оранжево-черных» за свой невероятно сильный характер и стремление всегда и во всем обязательно быть в числе лучших.

В Украине Фернандиньо появился летом 2005 года, когда переехал в обмен на 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». Тогда «горняки» подписали двух молодых талантов этой команды, так как за полгода до приезда Ферны в Донецке оказался его чуть более старший товарищ Жадсон, которому также было суждено стать кумиром для фанатов «оранжево-черных».

Адаптация Фернандиньо к украинскому футболу была непростой, но вскоре хавбек превратился в безоговорочно ключевую фигуру для «горняков». В центре поля бразилец был способен сделать абсолютно все: и отобрать мяч, и выдать классную передачу, и пойти в обыгрыш, стягивая на себя соперников и создавая свободные зоны для партнеров. Однако в сентябре 2010 года в матче чемпионата против «Оболони» Фернандиньо получил тяжелейшее повреждение – перелом голени. После этого многие специалисты утверждали, что профессиональная карьера для Фернандиньо завершена. А если и нет, то уж как минимум продолжать выступления на топ-уровне хавбек точно не сможет.

Но Фернандиньо вернулся. Причем со временем стал еще более сильным и качественным игроком, что и привело к его трансферу в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро летом 2013 года. В стане «горожан» бразилец провел девять сезонов, принял участие в 383 поединках, являясь эталоном стабильности и надежности, а также став любимцем и для тамошних болельщиков.

Летом 2022-го Фернандиньо решил покинуть «Манчестер Сити», хотя там ему предлагали остаться, и даже войти в тренерский штаб Пепа Гвардиолы. Но хавбек еще хотел оказаться полезным родному «Атлетико Паранаэнсе», за который в свои 39 лет продолжает играть в статусе безоговорочного игрока основного состава. Причем в 2022-м «красно-черные» даже добрались до финала Кубка Либертадорес, где все-таки уступили «Фламенго» со счетом 0:1, а так возвращение Фернандиньо на родину вышло бы просто феноменальным.

Ян Лаштувка

Возраст: 42 года

Гражданство: Чехия

Клуб: «Гавиржов»

indianihavirov.cz. Ян Лаштувка

Чешский голкипер Ян Лаштувка провел за «Шахтер» 63 официальных поединка, в том числе 6 – в основной сетке Лиги чемпионов. С «горняками» он дважды становился чемпионом Украины – в тот период, когда донецкая команда только набиралась сил перед началом этапа фактической гегемонии в украинской Премьер-лиге.

Лаштувка перешел в «Шахтер» летом 2004 года из «Баника», с которым как раз стал чемпионом Чехии. За чешского голкипера «горняки» заплатили очень пристойные по тем меркам для украинского чемпионата 2,5 миллиона евро, и Ян с ходу стал первым номером команды, несмотря на то, что в конкурентах у него были хорват Стипе Плетикоса и украинец Дмитрий Шутков. Мирча Луческу доверял талантливому чешскому стражу ворот, которого считали невероятно перспективным и прочили ему великолепную карьеру не только в Украине, но и в одном из топовых европейских чемпионатов.

Лаштувка действительно в течение почти двух сезонов был для «Шахтера» ключевым, а то и звездным исполнителем, но затем, после введения лимита на легионеров в УПЛ, Луческу решил, что на позиции голкипера, как и в центре обороны, предпочтительнее наигрывать футболиста с украинским паспортом. Во многом по причине лимита дальнейшие перспективы в «Шахтере» перед Лаштувкой закрылись окончательно.

Сезон-2006/07 Ян провел в аренде в «Фулхэме», сыграв 8 матчей в английской Премьер-лиге. Затем был арендован «Бохумом» и сыграл 25 поединков в немецкой Бундеслиге, после чего еще на сезон съездил на Туманный Альбион, где был беспросветным резервистом в «Вест Хэме». Остаться в топ-лиге Лаштувке так и не посчастливилось, зато в 2009-м его выкупил «Днепр», где Ян провел следующие семь лет, причем весьма активно помогал украинским воинам после начала войны на Донбассе, о чем рассказывал экс-форвард днепровской команды Роман Зозуля.

В 2016-м Лаштувка вернулся в Чехию, после чего поиграл за «Карвину», пражскую «Славию» и «Баник». А с января нынешнего года Ян является футболистом откровенно малоизвестного за пределами Чехии клуба «Гавиржов», который выступает в четвертом по силе дивизионе тамошнего футбола. В свои 42 года Лаштувка практически не появляется на поле, однако для него чрезвычайно важно помочь этой команде, так как она представляет родной для Яна город, ведь именно в Гавиржове голкипер и появился на свет в июле 1982-го. К слову, «Гавиржов», основанный в 1922 году, с 2003-го фактически стартовал с нуля. С тех пор команда прошла путь от восьмой лиги к четвертой, на которой пока и застряла, но в текущем сезоне по состоянию на сейчас для «Гавиржова» все складывается очень удачно – он лидирует в своем дивизионе и сохраняет отличные шансы на повышение в классе. Возможно, после такого Лаштувка наконец и решится повесить перчатки на гвоздь.

P.S. Если вы хотите увидеть на Sport.ua аналогичный материал по экс-звездам «Динамо», которые уже не играют за киевлян, но не бросили футбол в возрасте 35+, обязательно пишите об этом в комментариях.