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27 марта 2025, 01:41 | Обновлено 27 марта 2025, 02:24
12
0

Петер Шмейхель рассказал, каким моментом в карьере гордится больше всего

Знаменитый вратарь МЮ и сборной Дании вспомнил яркие моменты карьеры

27 марта 2025, 01:41 | Обновлено 27 марта 2025, 02:24
12
0
Петер Шмейхель рассказал, каким моментом в карьере гордится больше всего
Setanta Sports. Петер Шмейхель

Знаменитый вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поделился моментом в своей карьере, которым он больше всего гордится.

Он также рассказал, как присоединился к команде Алекса Фергюсона, как восприняли новость о том, что Дания заменит Югославию на Евро-1992, и что привело «Манчестер Юнайтед» к историческому тройному успеху.

– Какой момент в вашей карьере вызывает у вас наибольшую гордость?

– Наибольшая гордость для меня была, когда мой сын Каспер с «Лестером» выиграл Премьер-лигу и поднял трофей. Это был момент, который значил больше, чем любая моя собственная победа, и было просто невероятно видеть, как он это делает.

– Как произошел ваш переход в «Манчестер Юнайтед» в 1991 году?

– Мой агент предложил мне работать вместе, и я сказал, что моя цель – попасть в «Манчестер Юнайтед». Это была моя единственная мечта. Позже Алекс Фергюсон отправил тренера вратарей в Данию, чтобы наблюдать за мной. И в конце концов мой трансфер состоялся в 1991 году.

– Что вы можете рассказать о вашем опыте на Евро-1992? Как восприняли новость, что Дания заменит Югославию на турнире?

– Сначала я был очень негативно настроен к этой идее, ведь мы этого не планировали. Однако, когда нам сказали, что мы заменили Югославию и теперь на нас лежит большая ответственность, мы поняли, что нужно играть с максимальной отдачей, и мы выиграли турнир.

– Что стало решающим моментом в сезоне 1998/99, который для «Манчестер Юнайтед» стал таким особенным?

– Ключевым моментом был матч с «Мидлсбро», в котором мы проиграли 2:3. После этого мы решили, что больше не проиграем в том сезоне. Это решение стало переломным, и дальше мы выиграли все матчи, включая три решающих финала. Это был невероятный сезон.

– Был ли момент, когда вы осознали, что этот сезон для «Манчестер Юнайтед» станет триумфальным?

– После того как мы выиграли матч с «Чарльтоном» 1:0 на последней минуте в очень сложных условиях, я почувствовал, что мы действительно способны на что-то великое. Это был важный момент, и он помог нам в дальнейшем одерживать победы.

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Николай Степанов Источник: Setanta Sports Ukraine
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